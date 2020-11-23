【BMW】極致M2別注版必到尖沙咀朝聖　新App送上劃時代用車體驗

BMW向來走在科技前端，其實在今年品牌革新其Logo設計，已經看得出其進入新世代的決心。說到最近品牌的新動向，相信大家都見到在K11 MUSEA展開的「BMW ENCOUNTERS- CHAPTER 1」品牌活動，矚目之處當然是在於全港唯一，兼全球限量的兩款頂級座駕：「BMW M2 Edition designed by FUTURA 2000」以及「BMW M2 CS」，作為車迷定必已經朝聖了，可謂是結合不羈的藝術氣息與野性的戰鬥靈魂，實是男士們的浪漫。此外，是次活動也釋出了品牌最新推出的全方位智能平台「BMW Concessionaires App」，其功能實在是為品牌用家在彈指間進入極為方便的科技新紀元。

BMW M2 Edition designed by FUTURA 2000（圖片來源：BMW）

首先要介紹的，就有與國際知名的街頭藝術大師Futura 2000聯手推出全球限量500部的「THE M2 Edition designed by FUTURA 2000」，是次為首次面世，本來M2在品牌的車系當中是最叛逆不羈的定位，不難從外型及性能上看出其賽車基因，利落而細緻的肌肉感線條也是車迷們難以抗拒的，所以是次與Futura 2000的合作可謂是天作之合，塗鴉在亮黑車身之上，漸層色澤配以閃電骨線，有趣的是車身上微妙的「電鋸片」原來是象徵著高轉速、操控銳利的高性能風格。至於內裝部份更是出自大師本人之手，車門換上限量版僅有的「1/500」以及「FUTURA」標記的門檻飾板以表彰其獨特性，由外到內宛如一件藝術品。

BMW M2 Edition designed by FUTURA 2000（圖片來源：BMW）

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至於THE BMW M2 CS除了是首次在港現身，也是M2家族首次加入CS系列——「Clubsport」代表著M2家族中更高性能設計，全球限量2,200部，採用經BMW M重新調校的S55 3.0升直列六氣缸Ｍ TwinPower Turbo引擎，坐擁450匹馬力，配合上碳纖維組件，整體的輕量化配置，煉就出追求極速的靈魂，早前的賽道測試，更加分別創下1:54.8及7:42.99的最佳圈速，品牌深明車迷追求極致的要求，此作可謂是一步到位的巔峰之作。

THE BMW M2 CS（圖片來源：BMW）

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以上兩款新作當然是主角，但是次活動亦為品牌忠實車迷獻上各個熱門車款，例如在「Underground Oasis」場區就有全新的The New 5，也是首次於公開活動中亮相的，還有豪華運動型跨界SUV X5及X3，滿足到不同的需求。

最後就要介紹全新的是「BMW Concessionaires App」，營造一個劃時代的用車體驗，綜合了BMW、MINI及BMW Motorrad的售前及售後體驗，管理BMW及MINI的車輛、預約試駕、即時預約維修及保養服務、緊急援助服務或是24小時網上購物都一應俱全。一個好的品牌除了有高質素的產品，服務往往才最能夠留得住人心，對於愛車如命的朋友，以上服務都非常重要，可以省卻了不少繁複程序與時間，車的本質不就是與時間競賽嗎，除了極尚優越的體驗，最重要的還是貼心地了解用家所需。