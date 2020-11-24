【Porsche】保時捷15款從未曝光概念車　結集成書震撼車迷眼球

汽車製造商都有很多車款永遠只留在概念狀態，頂多就只有它的設計圖或者是3D Rendering。大家可以在展覽或網上一睹其中某部概念車的設計圖樣，但它始終就似是個沒軀殼的靈魂。在這個聖誕，Porsche為各位車迷送上最好的聖誕禮物。15款從未發行過甚至未發佈過的概念車，將會以1:1模型形式，集結在《Porsche Unseen》這本書上展現在大家眼前，務求讓觀眾震撼眼球、大快朵頤。

圖片來源：Porsche

在這15個車款當中，令人目不暇給的系列應有盡有，當中包括Porsche當中最傳奇Safari 911。它是Le Mans Prototype （勒芒原型車）——屬於原型賽車，僅次於F1等開輪式賽車，在封閉輪胎跑車賽車中屬最快一類。書本中會講述這15個車款的故事，由圖紙至3D Rendering、覺得可行就以1:3生成小型模型、直至1:1體驗設計了解整體觀感的過程都一一記錄，而部份車款更加在總部以外從未曝光過，所以大家在閱讀過程中定能發現很多有趣的事情。

Porsche 911 Vision Safari (2012)（圖片來源：Porsche）

當中讓人感到意外的還有這款麵包車。這個設計撇開了品牌一貫作風，以寬敝舒適為目標的六人座Porsche究竟是甚麼模樣？設計團隊就在2018年以一款命名為「the Porsche Vision "Renndienst"」概念車，以1:1硬殼模型製作出來解答了這個問題。在車內，駕駛空間在自動駕駛模式下只佔用了很小位置，讓後排的乘客都能感受旅行體驗似的坐在寛敞休息室中。

Porsche Vision "Renndienst"（圖片來源：Porsche）

以上介紹車款都能在Porsche官網上看到，而且YouTube亦上載了一段45分鐘的Porsche首席設計師Michael Mauer詳細訪問可以重溫。令大家對這本書有更多的了解，亦能發掘當中有趣之處。如果各位車迷都對Porsche Unseen內的各個車款故事有興趣，都可以在Porshe博物館內精品店或各大平台訂購，其索書號是ISBN 978-3-667–1189980-3。

（圖片來源：Porsche）

Porsche的董事會主席Oliver Blume說道：「富有遠見的概念研究是成功的基礎。他們為未來提供了設計思路，並能秉持品牌的優良傳統，與未來科技互相結合。」基於這個理念，他們一架又一架的概念車，都是在增加品牌市場上的永續性。相信這個發展策略亦令車迷對於擁有Porsche的DNA永續不衰。

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