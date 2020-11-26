Rolls-Royce｜勞斯萊斯三款激罕霓虹色系　城市間漆黑中的螢火蟲

承繼上年度勞斯萊斯推出了為自己品牌年輕化的Black Badge系列，黑色飛人標誌已經成為千禧世代專業人士的成功與時尚代名詞。如果普通黑色車身都略嫌低調，今年的限量霓虹色系就可能符合到你心中所追求的「型」。

Rolls-Royce Pebble Beach 2019 Collection（圖片來源：Rolls-Royce）

說起車身顏色，你曾經有否衝動「諗住一次過買晒，容易襯衫呀嘛⋯⋯」向來特別顏色車身都難免用來炫耀，勞斯萊斯既然打算用Black Badge攻陷千禧後市場，怎會不落力研究更多獨特車身外殼塗料，好讓車主耀武揚威。

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原來早在上年品牌已經為推出Black Badge系列旗下三個車款特別限量打造一個粉色系列而大受好評。公司表示，專屬Ghost的粉綠色、開蓬Dawn的珊瑚粉、以及Wraith的淺黃色，均啟發自海岸邊的海洋、丘陵與沙石。當中最暢銷型號Ghost身上的粉綠色，更加被點名讚揚在不同光線下能散發出很漂亮的漸藍漸綠的色調。這三個溫柔的粉色系列，相信令一眾女士都「心心眼」，不知道今年這三款同樣以大自然為啟發的霓虹色調又能否滿足到大家的口味呢？

Rolls-Royce Black Badge Neon Nights（圖片來源：Rolls-Royce）

今次的霓虹之夜，首先出場是Ghost換上一襲Lime Rock Green ，靈感來自於澳洲的小樹蛙。耀眼的螢光綠色在夜晚在道路上奔馳，就真的正好配以幽靈這名字。之後就有命名為Eagle Rock Red，顏色模仿原產自夏威夷常綠樹花朵的專屬Dawn。似是帶有危險性的霓虹紅，在漆黑夜市中成為全場焦點，開蓬設計定把眾人艷羨眼光都投放在車主身上。最後Cullinan配上的是沿自中南美洲一種奇異品種蝴蝶的Mirabeau Blue。帶有神秘色彩的霓虹靛色，似是漆黑中的螢火蟲幽幽略過眼尾，轉眼即逝、卻讓人過目不忘。

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本身乍看之下以為只是Cyber Punk味道的色彩，讓品牌介紹一輪以後，變得充滿力量、而且具有獨特性。這些極其炫目的顏色居然都可以在大自然中找到，也是一種另類自然美，這固然是品牌的功力，但同時亦能感受得到地球的宏大無邊。以上的霓虹色塗料僅在英國加洲有售，而且表明只會再為每個顏色塗上三架相同車款，即是總數為每款四架，以彰顯其獨特性與稀有性。看到最後發現今次這套顏色絕無僅有，究竟會惹起怎樣一場在高階年青車主間的龍爭虎鬥，筆者僅希望有機會目睹一下它們在馬路上飛馳的風采。

源自於大自然的概念：