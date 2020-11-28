Lamborghini與Ducati最強聯乘　Hybrid超跑Siàn FKP 37化成電單車

喜歡Lamborghini的人對速度與強勁力量都有追求，假如推出別注版機車能夠讓你心動嗎？與之份屬同鄉、同為Volkswagen旗下的Ducati，最近聯手打造一部Diavel 1260誓要吸引到大家的目光，兩者極致的美學追求以及強大性能絕不會令人失望。

圖片來源：Ducati

原來這一次的合作，是以Lamborghini被譽為當代最強的油電混合動力超跑Sián FKP 37來作為靈感，基於Diavel 1260 S，再把Sián FKP 37的設計核心與之融合。型格的外型結合兩者的特色，金色和軍綠色車身主色調與Sián FKP 37一樣，制動器是Ducati的招牌紅色點亮車身，用上了很多碳纖套件繼承自Lamborghini一向的做法，包括消音器蓋、擾流板、油箱蓋、水箱蓋、座墊蓋、前後擋泥板、前燈框架和儀錶板蓋。

圖片來源：Ducati

作品配備獨特的Ducati Testastretta DVT引擎，可在9,500 rpm的轉速下提供162匹馬力的強勁功率，再搭配六速Ducati Quick Shift up/down Evo變速箱，足夠滿足到追求力量與速度的車迷。

圖片來源：Ducati

最後，這次為了與Lamborghini慶祝，特別噴上了63字樣，象徵著品牌創廠的1963年，而且這款作品也只有630部的限量，售價為32,000美元。擁有與四輪超跑相同的設計概念，而且價格相宜，相信馬上就令到不少品牌的忠粉怦然心動，面對著眼前四輪的Sián FKP 37與兩輪的Diavel 1260，小孩子才做選擇，大人就全都要。