【改車】名人最愛Benz G-Class大變身　改車名廠怎樣帶出奢華感？

Mercedes-Benz G-Class面世40多年，一直是車迷們鍾情的對象，龐大的身軀加上型格的外型，特別能夠迷倒男神偶像，例如阿諾舒華辛力加、Kanye West、藤原浩等都是其忠粉。G-Class是改車廠樂於打造的好素材，例如最近來自德國的著名改車專業工作室HOFELE為它打造一款奢華的改裝版本「HOFELE Ultimate HG」。

圖片來源：HOFELE

G-Class的「G」解作Geländewagen，是德文中越野車的意思，最初是為了軍方用途才開發出來，後來漸漸成為個性車款，除了越野性能基因，在城市中行駛也絕對可以吸引眼球。由於它標誌性的外觀，所以外型設計上可以說是長青，但亦是40多年中沒有太大的改變，而這一點豈不是可以讓改車廠好好發揮？

圖片來源：HOFELE

越野車令人想起Land Rover，而奢華的代表又不得不提Rolls-Royce。這一次的「HOFELE Ultimate HG」正好特別換上了Range Rover型號的「Carpathian Grey」以及Rolls-Royce的「Crystal Black」所訂制的雙色調噴漆塗裝，縱然有夠型格，但最為吸睛的卻是特別設計的「Coach Door」，視覺上更為開揚，突顯內裝的豪華，亦能更便利於進出，「HOFELE Ultimate HG」的存在就是為了成為豪華轎車的替代品。

圖片來源：HOFELE

有了Coach Door，大家的目光就會落在後排座位之上，單獨的後排VIP座椅具有多種調節、按摩、加熱和通風功能，所有功能均通過中央控制台中的觸摸屏幕進行控制，還包括無線充電功能。另一個亮點是行李箱的細節，以鋁製鋼琴黑色亮漆精製而成。車子具有新設計的前格柵，頭燈罩和前保險槓，前保險槓由碳纖製成的多輪廓輪拱環繞著。整個設計都將奢華、舒適、型格元素發揮到極點，雖然價錢及數量還未公布，但相信已經列入了品味之士和此型號愛好者的必入手名單。