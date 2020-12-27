【法拉利】奧尼爾Ferrari F355 Spider拍賣　星級改裝更值錢？

超跑的魅力誰可阻擋，法拉利亦屬男生夢寐以求的座駕，要再提升吸引力，就要有名人加持。例如最近有一項明星級網上拍賣，一輛1998年的法拉利 Ferrari F355 Spider，它的原主人就是鼎鼎大名的NBA籃星Shaquille O'Neal奧尼爾，這位巨人當年效力湖人及熱火在球場上的英姿，至今也令人望塵莫及，如果一直都是他的忠絲，今次的拍賣又怎能錯過？

圖片來源：Bring a Trailer

今次的法拉利F355 Spider不只是屬於O'Neal名下的冠名加持，還是O'Neal因應喜好而改裝過的，突顯出他的品味與型格。改裝包括去除了原有車篷，以在乘客車廂中提供更多空間，可能是為O'Neal龐大的身型而設吧；油箱移至車頭位置，座椅有著亮眼的「超人」標誌，換走了原廠設定。此作配有3.5升V8引擎、訂制的音響系統、19英寸的車輪和Brembo制動器，其他的還有彈出式前燈、Scuderia擋泥板護罩、側面進氣口，通風的甲板蓋和網狀後格柵。里程數是7,400英里，沒有發生事故的紀錄。

圖片來源：Bring a Trailer

除了外觀吸引，內裝也非常有格調，內飾採用黑色和銀色作主色調，配黑色Ractive賽車安全帶，有超人標誌定立性格。儀表包括一個200英里/小時的速度表，一個10k-rpm的轉速表，一個水溫表和一個數字檔位指示器，前座旁是油壓和油位計與具有藍牙連接功能的Alpine立體聲音響，六位里程表顯示約7,400英里。座椅後方的油箱已被拆除，以提供更多的腿部空間，適合身型高的人士，並且於2020年1月更換了安裝在前車箱內的油箱，當時亦解決了燃油洩漏問題，換上新的燃料箱支架、催化轉換器和電池。網上拍賣在Bring a Trailer舉行，這時的拍賣價為46,000美元，將於12月31日結束。