【萬事得】英國人最喜愛電動車　Mazda處女作MX-30未上場先得獎

每當年尾，不同界別都有各自的頒獎體以表揚過去一年的出色作品，車壇也不例外，各地新車大獎得主陸續公佈。由英國電動車專門網站DrivingElectric.com舉辦的讀者投票活動，其中「我最喜愛電動車」此殊榮出乎意料地由一部未正式開賣的新車奪得──得獎車款就是預定明年3月才在英國推出的萬事得（Mazda）MX-30。

MX-30是日本車廠萬事得第一部量產上市的純電動車（EV），最近在英國獲網民投票選為「我最喜愛EV」。（Mazda）

如果在香港舉辦「我最喜愛電動車」選舉，相信得獎車不外乎是Tesla（其中一款型號）或平治、寶馬、奧迪這類大廠的出品，但在英國車迷眼中，他們最欣賞的竟然是日本萬事得的電動車處女作MX-30！到底為甚麼會出現這帶點「爆冷」的賽果？

車身外形有如一部稍稍壓低了車頂的SUV，迎合車壇目前的SUV熱潮。（Mazda）

舉辦是項選擇的DrivingElectric.com，旗下編輯Richard Ingram對此賽果有以下解釋：「MX-30跟其他電動車的取向有點分別，它相對較注重型格造型及駕駛感，而且製作車廂時採用不少可回收重用的物料，並非一味著重提升電池續航力，加上它定價合理（英國售價25,000英磅起，即約港幣26萬），故此吸引了讀者及網民投票支持。」

最大馬力約145匹，前輪帶動，是一款適合於城市通勤使用的日用車。（Mazda）

由於歐洲多國已落實分階段禁止售賣採用石化能源（即電油、柴油）的新車，故此新車「電動化」勢在必行，車廠為了繼續有車賣，不得不加快開發新款電動型號。規模相對細小的萬事得，也終於推出旗下第一部量產的電動車MX-30，此車配置一副AC同步摩打及35.5kWh鋰離子充電池，最大馬力145匹，最長續航距離約200km，可對應125A快速直流電充電系統。

MX-30的外形是否漂亮吸引，實在見仁見智（筆者覺得它只像一部壓低了車頂的SUV，其實不算太特別），不過它的車廂細節就頗富心思，例如中控台上的雜物格及門壁，會見到天然感強烈的軟木紋飾件，其他位置又會採用由回收膠樽循環升級再造的纖維物料，符合電動車注重環保的取態，不同物料配合之下，令車廂散發著一種低調不浮誇的高級感，這點與其他刻意營造高科技感的電動車很不同。

這款可供五人乘坐，外形、車廂裝潢順眼耐看，性能實用，車價合理的電動車，正是目前市場上欠缺的。由於Tesla的成功，加上近期高級廠牌積極推出售價高昂的電動車，一時間令不少人誤以為電動車是昂貴車款，但其實要真正令「零廢排、不耗油」的電動車普及化，繼而達致環保交通的目標，就需要更多像MX-30這樣的車種。希望萬事得能夠在市場上取得成功，以鼓勵其他車廠多推出車價更貼地的新型號吧！