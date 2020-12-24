【聖誕開酒】香檳五大須知 開酒之前必閱知識
/ 2020.12.24
學識好好飲香檳，又一成就解鎖。
一. 不要只買大名氣的
市面上許多大牌子香檳可能你和朋友都有聽過看過，但記得，酒這傢伙，沒有絕對的好壞。口味因人而異，而且酒的牌子名氣大小，與他們的品質並沒有完全對等關係。不過，要是價格差得遠的話，就真的有其原因。
Veuve Clicquot Yellow Label Brut 約$385
二. Champagne還是Sparkling Wine
就如只有在法國干邑區出產的白蘭地才叫干邑，香檳（Champagne）本質上就是有汽酒（Sparkling Wine）的其中一種，是不是香檳一定好飲過有汽酒?開玩笑吧？不過作為成人，這次就先嚐一嚐正式的香檳，下次再試其他地區的有汽酒吧。
Bollinger Special Cuvée Brut NV 約$490
三. 預算有限，請離開法國
剛剛說了，反正香檳也是有汽酒的一種，但普遍價格會高一點，要是真的預算不夠，試一下別的地方出產也不是不可。葡萄牙的「rosé」、希臘Santorini的佳釀，又或者是意大利的「Sparkling Gavi」都是不錯的選擇。
Ruinart Brut Blanc de Blancs 約$565
四. 切忌買細支裝
買香檳，就該像個大人那樣，豪邁一點，買多一點。買一支小小的然後和20、30人分享，個個都試少少，根本沒辦法明白香檳的可愛之處。兩杯都不夠，就別跟人說你有試過飲香檳了。
Dom Perignon Vintage 2008 約$1,325
五. 準備合適的配酒菜
輕煮式的海鮮像生蠔、煙三文魚等，芝士和牛油面包，甚至是爆谷等，不要揀選那些經過大肆調味烹煮的菜色便可，畢竟香檳配合的是派對舞台，不是喪食正餐，搞錯了，味道與精神都亂了籠，你就變得像個土豪一般浪費了一瓶好酒。
Moet & Chandon Brut Imperial 約$368