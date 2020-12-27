【紅酒保存法教學】一次飲唔晒點算好？三步妙法保留原味

聖誕、新年、農曆年，派對一浪接一浪，美酒開個不停，但有時候一支紅酒開了卻不能一次飲完，教你一些小辦法，三個步驟就可以讓紅酒好好保存留到下次派對繼續享用。

愈靚的紅酒愈難保存，這道理誰都懂。(圖片: Château Lafite Rothschild)

紅酒一次飲不完，麻煩在於如果保存不佳，就會慢慢氧化成葡萄酒醋，紅酒的結構和層次會完全被破壞，不是不能喝，但卻完全失去了該有的享受。因此，要保住紅酒的品質，我們基本上要做的，就是盡量減少紅酒與空氣接觸。

每次倒完酒後，都記得將瓶塞塞回。(圖片:Freepik.com)

第一步：

保護紅酒的基本概念，大概就是要做醒酒完全相反的動作。首先，如果你有意識道應該會喝不完一支酒，那麼就別把酒放到醒酒器皿內，否則神仙難救。然後，在每次倒完酒後，都記得將瓶塞塞回。

市面上最常見的抽真空酒瓶塞，能將空氣從酒瓶中抽出，以減少空氣接觸。 (圖片:MONAZONE)

第二步：

喝夠了酒，因為原來的木塞功效已失，最好用一個正式的酒瓶塞去封口。市面上最常見的包括有抽真空酒瓶塞，它能將空氣從酒瓶中抽出，以減少空氣接觸，這些酒瓶塞價格不高，相當值得投資。

有個專門的紅酒櫃當然最好，否則雪櫃也好，因為低溫會讓紅酒氧化過程減慢，但別傻傻的放進冰格。(圖片：www.koolatron.com)

第三步：

儲存時，千萬要避免劇烈的溫度變化，放在雪櫃最好，因為低溫會讓氧化過程減慢。但別傻傻的放進冰格，那就是完全另一回事了，除非你想食紅酒冰。此外，同樣為減低空氣接觸面，酒瓶不要打平或打斜放。

做足了以上功夫，可以讓紅酒多擺幾天？答案是3~5天。 (圖片:Freepik.com)

做足了以上功夫，可以讓紅酒多擺幾天？答案是3~5天，頂多一星期，再多日子，就真的沒辦法了，畢竟紅酒就是這樣矜貴的飲品，尤其具有一定年份及品質好的，保存難度也更高。