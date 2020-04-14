威士忌應摻水還是直接喝？　科學分析「這樣做」可提升口感和香氣

幾個世紀以來，威士忌whisky愛好者們一直在爭論的問題是甚麼？身為真正的愛好者應該都能夠回答出來：「讓whisky最好喝的方法，是在威士忌裡加水還是只喝純威士忌？」其實許多威士忌專家早已將幾滴水與whisky混合默認為最好的方式，因為這樣能夠加強威士忌的味道並釋放出更多香氣。而瑞典科學家為此特別進行分析研究發現了一個很明確的答案。

這份發表在《科學報告》(Scientific Reports)雜誌上的研究證明，酒精會將能產生煙燻味的關鍵化學物質推到玻璃杯或酒瓶的底部。所以加水後降低酒精含量便能夠逆轉這一過程，進而改善威士忌的味道。

許多威士忌專家早已將幾滴水與威士忌混合默認為最好的方式，因為這樣能夠加強威士忌的味道並釋放出更多香氣。（圖片來源：Mathew Schwartz/Unsplash）

威士忌能有如此獨特的味道，是穀物經由酵母混合發酵過後再經過兩次的蒸餾將原本的7%濃度的酒液提純為近70%，接著略為稀釋後，就會注入木桶陳釀至少三年，最後由調酒師去調合或稀釋來自不同木桶的原酒至40%左右，確定味道和酒廠原本的產品風格一致之後，才會注入酒瓶推出市面成為我們平常喝到的威士忌。

而瑞典林奈大學的研究小組在經過電腦的模擬，發現稀釋過的威士忌能改善飲酒體驗，因為水能將香味化合物guaiacol（愈創木酚）帶到酒液表面，這個有機化合物是威士忌許多香氣和味道的來源，為威士忌帶來一種煙燻般的味道，主要來自於把發芽的大麥拿去煙燻時的過程。

而根據研究，guaiacol有親乙醇性，且在酒液和空氣交界處酒精濃度在45%左右才開始找得到guaiacol。因此，酒精濃度低時才會有較多guaiacol，越多的guaiacol在你的酒液表面，就能聞到越多的香氣，這就表示加水的威士忌得以達到最佳的口感。

儘管研究結果顯示加水的威士忌味道更好，但他們並沒有提出一個最佳的飲用濃度，畢竟喜歡怎麼喝是個人喜好的問題。（圖片來源：Shitota Yuri/Unsplash）

但是，儘管研究結果顯示加水的威士忌味道更好，但他們並沒有提出一個最佳的飲用濃度，畢竟喜歡怎麼喝是個人喜好的問題。所以，想要知道加多少水才能喝到最好喝的威士忌，最好的方式還是自己開一瓶威士忌試試看囉！

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：科學家説這樣做威士忌會更好喝】