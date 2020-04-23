【C朗名車庫】傳入手限量10架超跑Bugatti　超夢幻代步工具

足球明星「C朗」Cristiano Ronaldo是這個世代就算關掉電視，人人依然會聽見的Big Name，他除了足球還有另一個喜好，就是買車。2020年受到新冠肺炎影響，歐洲職業足球停賽、隊友感染新冠病毒，只好回葡萄牙自主訓練的C朗，35歲生日才收到Mercedes-Benz改裝車Brabus G V12 900，近日更傳出他入手全球限量10架的布加迪超跑Bugatti Centodieci。

為了紀念Bugatti車廠110周年而推出的布加迪Centodieci，外觀融入1995年的紀念車款Bugatti EB110的設計元素，搭載8.0升W16四渦輪增壓引擎，最大輸出馬力1,578hp，0-100km/h僅2.4秒。此車價格800萬歐元，2021年才能交車，也就是說，C朗是不是真的買了，到時候才能真的肯定。

車上必有個人記號CR7

車庫裡藏車無數的C朗，有Maserati GranCabrio、Bentley GT、Porsche Cayenne Turbo、Lamborghini、Ferrari 599 GTO、Rolls Royce Phantom、Aston Martin DB9等等寶貝，也會加上他個人的「記號」。像是 2017年的Bugatti Chiron，是C朗第2輛布加迪超跑，價格約250萬歐元。車身寫上「CR7」，代表C.Ronaldo名字的縮寫，「７」是球衣背號。擁有兩男二兩的C朗，也開著這輛車度過親子兜風時光。

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用車當作紀念品

每獲得一次獎項或者是值得慶祝的時候，就會購置一輛新車來犒勞自己。像是慶祝2016歐洲盃足球賽事，葡萄牙以1：0打敗法國的好成績，C朗便購入Bugatti Veyron 。

與西班牙甲組足球聯賽豪門球隊皇家馬德里續約到2018年，年薪高達1,700萬歐元（約1.4億港幣），全球僅限量499部的Ferrari LaFerrari，就是C朗犒賞自己的禮物。

身為運動員，受傷的時候就買個勞斯萊斯休旅車安慰自己，下次再戰。

最狂 數億元的私人飛機

地上跑的不夠，天上飛的也要有！C朗買的私人飛機是直到2018年4月，全世界總共有300架的灣流G650噴射機（Gulfstream G650）。

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灣流G650是由灣流航太製造的雙發商務噴射機，可飛行的最遠距離為12,960公里，最快時速可達每小時982公里，有了灣流G650，就好像有了一架私人的空中巴士A330，可以從台北直飛紐約與整個美國東岸、佛羅里達州，等於北美全境都可以從台北直飛。這架噴射機在市場上要價6,500萬美金（約5億300萬港元）。

【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：超級夢幻代步工具 C羅的瘋狂車庫】