【男士錶帶】Rolex錶帶自己訂製自己換 賦予腕錶回春功效

為甚麼要換錶帶？筆者認為原因不外有三：一就是錶帶敵不過歲月而壽終正寢；二是希望有多一條錶帶替換；三是不喜歡原裝帶，想找一條更合心意的，可以是原裝錶帶不夠漂亮，或者不夠舒服。假如你有換新錶帶的經驗，一定有如文題的體會，我會驚歎為甚麼戴了這麼多年的錶，換上新錶帶竟會帶來如此翻天覆地的變化？繼而細心端詳、反覆欣賞，久久也不捨得把腕錶脫下，再為它拍幾張照片，揀最好看的放上社交平台與眾同樂。以上種種體會和行徑，我會歸納為「回春」二字，是一份賦予腕錶新生命的神奇魔力。

玄門正宗的瑞士良品

喜歡腕錶、尤其是Rolex的錶迷，肯定不會對來自瑞士的Rubber B感到陌生，但你可能未必知道Rubber B也有提供訂製服務，所說的就是由Rubber B開發的I-UNIQUE。當進入I-UNIQUE官網，不其然被它的相片所震懾，很難相信那些錶帶全都是由橡膠製成。I-UNIQUE能提供18種顏色選擇未算神奇，最令人驚訝的是品牌能塑造出多達12種不同紋理及質感，鱷魚皮紋更幾可亂真！加上定期推出限量製作僅100條的特別版本（四月份為鍛造碳），縫線顏色也有18種，合共超過一萬種配搭，每條錶帶可謂近乎獨一無二。

只需在官網完成6個步驟，就可按個人喜好組合出一條近乎獨一無二的橡膠錶帶。（圖片來源：官方圖片）

I-UNIQUE是橡膠錶帶廠牌Rubber B提供的個人化訂製服務。（圖片來源：官方圖片)

I-UNIQUE的鱷魚皮紋錶帶擁有極高的像真度。（圖片來源：官方IG圖片）

錶帶顏色共有18種選擇，當中不乏搶眼時尚的色調。（圖片來源：官方IG圖片）

完全滿足三個誘因

無論在技術層面及款式配搭上，I-UNIQUE實在出色，若要在雞蛋裡挑骨頭，筆者認為舒適度是I-UNIQUE的罩門。若要完全符合換錶帶的三個誘因，我會推介「度腕訂造」的手製錶帶，前提是質素要夠好。怎樣才算質素好的手製訂造錶帶？其實沒有明確的準則，皆因筆者認為這是一門工藝，也是一項充滿人性的手作藝術。

認識SFCraft的匠人Sam Fong，是一位愛錶朋友推薦，他的社交平台開設了五年多，粉絲都是客人為主。「最初是因為喜歡錶所以買了一些碎皮去造帶，純粹是興趣，第一隻自己造帶的錶是2013年入手勞力士1675 long E百事圈，之後買了PAM000，又再買料自己動手做，兩年後就決定開店，將這個興趣變成事業。」筆者也是愛錶之人，也有買現成錶帶替換的經驗，都想了解更多關於手製訂造錶帶的獨特性。「來找我造帶的客人之中，約有一半是不知道自己想要甚麼，遇到這種情況，我會目測他的衣飾風格，再和他談談錶經，就不難知道他的喜好和需要。就算客人本身已經有了我腹稿，我也會給予一些微調建議，務求找到最切合他的配搭。之後，就要決定錶帶的長度和厚度，就好像訂造西裝要度身一樣，手腕也是粗幼有別，尤其是亞洲女士的手腕一般都比較纖細，現成的女裝錶帶都未必fit手；至於錶帶的厚度很多人都會忽略，現成錶帶都是同一厚度，但其實近錶扣的位置應該要做薄一點，這樣會更舒適，特別是手腕因為工作而要長時間『枕」在枱面上。」

與Sam談得興致之時，一位西裝筆挺的客人來取回他的PAM673，他熟練地為腕錶換上新的皮革錶帶後，隨之是為錶帶打孔。「跟現成錶帶跟訂製錶帶其中一項最大分別，是打孔的數目，前者一般打8個孔，而我造的錶帶最多只打3個。因為客人來取帶時會戴上手度好最佳位置才打第一個孔，之後再前後各打一個，手腕也會熱漲冷縮，也有客人要求只打一個孔，因為不想破壞皮革的紋理。」無論是上網訂製、還是找本地匠人度腕訂造錶帶，相信對熱愛腕錶的你們，都會帶來與別不同的體會。

Rolex Day Date 1803中古款式，配上意大利Buttero雙肩植鞣皮錶帶、Fil Au Chinois 532 298棕色法線，護腕式的設計感覺煥然一新。（圖片來源：SFCraft面書圖片）

愛彼Royal Oak Offshore計時錶，配上黑色鱷魚皮及紅色法線，雖不及原裝鋼帶硬朗，卻增添一份穩重感覺。（圖片來源：SFCraft面書圖片）

備受追捧的Rolex Daytona玫瑰金計時錶，配上英國Clayton深啡色馬臀皮錶帶、Fil Au Chinois 632 185啡色法線，質感和色澤與永恆玫瑰金完美搭配。 （圖片來源：SFCraft面書圖片）

Panerai PAM673腕錶，搭配藍色鱷魚皮錶帶及Fil Au Chinois 432 419橙色法線，藍橙兩色對比強烈（圖片來源：SFCraft面書圖片）

人手製作的錶帶，每一項工序都非常講究。（攝：作者）