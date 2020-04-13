宅在家都享受到芬蘭式幸福　四步打造全球最幸福國家體驗

連續三年在聯合國的《2020年全球幸福指數報告》中奪得「全球最幸福的國家」稱號，芬蘭是現今不少人最想住的地方，也是近年香港人的熱門旅遊目的地，尤其是在每年11至3月的極光活躍期。雖然今年不少人的芬蘭幸福之旅都受肺炎疫情影響被迫取消，不過與其在家一片愁緒，不如試試以下四招，打造恍如置身於芬蘭的幸福氛圍，同時為疫情完結後重啟那趟芬蘭之旅做好準備。

(圖片來源：芬蘭旅遊局)

一.

正宗傳統的芬蘭桑拿浴，是人們到芬蘭旅遊時必試的項目，焗個桑拿再跳進冰湖裡「過冷河」，然後再接連地浸熱湖水浴和跳冰湖，重覆最少三次。這種不停冷熱交替的做法，能夠激發起芬蘭人常說的「Sisu」精神，每當從冰湖中回到地面，然後浸到熱水裡時，身體會隨著血液循環加快而變暖，並產生有助於平衡情緒的血清素和多巴胺，令精神壓力隨之消散。

香港當然沒有冰湖，桑拿浴室最近也被禁令關閉，想要在家裡體驗，最簡單的就是每天早上剛起床後，先沖幾分鐘的冷水澡，不但能舒壓，還能抖擻精神。

(圖片來源：芬蘭旅遊局)

二.

森林的深邃翠綠教人心境平靜，而風吹過樹葉和松針的沙沙聲更是大自然的美妙天籟，科學證明，只要在森林裡停留15分鐘，內心就會平靜下來，身體也會開始隨之放鬆。芬蘭約有70%的土地被森林覆蓋，令森林在芬蘭人的心目中有著更大意義，是他們的心之所向，與靈魂契合的地方。

雖然香港沒有森林，但身處家中想要一嘗這道簡單有效的解壓良方，可以試試躺在梳化上閉上雙眼、放鬆全身，透過一場虛擬的芬蘭森林音療之旅，感受芬蘭人將靈魂與森林緊密相連的感覺。

(圖片來源：芬蘭旅遊局)

三.

書籍是芬蘭人的心靈慰藉，550萬人口帶來每年高達6800萬本的借書量，故此圖書館在芬蘭人的心目中別具地位，也是他們在閒時最常逛的地方，當中位於赫爾辛基的Oodi中央圖書館，在2019年開放，同年即在國際圖書館協會和機構聯合會（IFLA）舉辦的世界圖書館和資訊大會上，被授予「世界最佳公共圖書館」獎項。

相信對於香港人來說，長得白白胖胖，外型像河馬的姆明（Moomin）是芬蘭最著名、最受人喜愛的卡通角色。這個角色源自芬蘭著名文學家Tove Jansson的作品系列《姆明一族》，整套系列包括有九部小說、五部畫集、一部連環畫，以及一系列後來被改編成的動畫是每個芬蘭人都讀過的故事，代表著芬蘭精神和國家認同定位，值得宅在家時閱讀。

(圖片來源：芬蘭旅遊局)

四.

想要了解一個國家的文化背景，食物是最好的入手之處。肉桂卷（Korvapuusti）是芬蘭人的國民美食，而喝著咖啡吃肉桂卷，更是每天生活中的最幸福時刻，並將這個配搭被命名為「pullakahvit」。在芬蘭，pullakahvit可以是居家製作，也可以是在咖啡館享用，而在工作時和同事一同分享，更是聯誼的最好方法。

想要感受一下芬蘭式幸福，簡單地烤件肉桂卷，再泡一壺咖啡一同享用，滿滿的幸福下午由此而來。