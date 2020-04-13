【山系戶外服】全天候保護 ‧全方位機能　今季必備Patagonia

終於來到充滿活力的春夏，相信大家早已在冬季儲備好能量，迎接戶外活動躍躍欲試，可能在剛剛這個復活節假就踏足山野吧！不知道大家有沒有發覺到，可能因為最近人文活動減少了，天氣也有著微妙的變化，就算艷陽盛放的中午也伴隨著怡人的微風，不再是一味的悶熱。而對於裝備而言，也可以選擇高性能多功能有備無患，今回就來介紹戶外裝備的專家，最新一季的Patagonia外套。

Patagonia Torrentshell 3L Jacket（圖片來源：Patagonia）

Patagonia的單品除了提供優良的功能細節及設計，也向來遵循環保理念，例如今季的升級版Torrentshell 3L Jacket，就是兼備了環保、性價比極高之作。喜愛戶外的朋友定必了解到環保的重要，因為我們正正受惠於環境，這件多功能外套採用完全可回收的ECONYL® 尼龍製成，其特點是兼具防水與透氣功能，特別適合潮濕又悶熱的香港，而縫紉方面亦交由公平貿易的工廠，別具匠心。原來外套的設計，包括整體結構與剪裁是借鑒於品牌引以為傲的Alpine作品，相信熟悉品牌的朋友也或者擁有過這件經典，是次更將防水面層提升至最高級別的三層 H2No® 防水結構，在下雨天也能維持乾爽感覺。

此外，山野用家非常重視裝備的多功能及優越性能，考究細節也是男士們對裝備的執著。特別針對山野環境而設計的High Endurance Kit也於早前推出，應對各種複雜的野外環境條件如海拔落差、地形變化、天氣轉變等，品牌用上兩年開發，並由旗下高級研發團隊主理，旨在以用家為本，稱得上為專家級別的單品。例如Storm Racer Jacket以提升機動性為重點，設計到可以讓用家隨時快速更換，特別適用於比賽及應對突發天氣。外套完全由再生物料製成，同樣採用超輕量三層 H2No® 防水擋風面料，而獨特的雙拉鏈設計可以輕鬆提放在外套下的裝備物資，亦有助提升通風效果。

圖片來源：Patagonia

至於Airshed Pro Pullover也針對機動性能而研發，同樣超輕量而具備吸濕排汗、速乾透氣之性能，同一件作品不同部分都別具心思，手袖及衫帽改用Capilene® Cool物料製成，為了加強抗風透氣，而手袖也有手套設計提供額外的保暖，後頸設有收納袋可以提供極速轉換裝備的可能。一件輕便的裝備甚至可以經歷突然的天氣變化以及用到秋冬也無不可。