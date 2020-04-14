Givenchy藝術總監任職三年後離開 成功擴闊男裝想像空間

LVMH集團旗下的品牌Givenchy上周復活節假前夕突然宣布其藝術總監Clare Waight Keller將會離職，任職短短三年就跟品牌說再見。

Clare Waight Keller (圖片來源: Savoir Flair)

Waight Keller於17年起接替當時的藝術總監Riccardo Tisci，希望為品牌開始停滯不前的設計風格尋覓新鮮感。在此之前她成功帶領Chloé（前品牌老細）的銷售額衝破四億美元，證明她是位設計師之餘更是名聰明的生意人。來到Givenchy後不僅成為首位品牌的女性藝術總監，亦打破舊有Tisci給男裝的形象，創造出充滿浪漫柔弱的新世代男士造型。

曾為Meghan Markle與哈里王子的世紀婚禮上，親自為Markle設計了婚紗。(圖片來源: Harper's Bazaar)

在這個性別模糊的世代，時裝再沒有清晰的界限。在時尚天橋上，正裝、街頭服飾亦能夠同時登場。我們亦希望有更多不同的選擇，而不是局限於某一種風格或是潮流上。而Waight Keller設計下的Givenchy男裝，就正正表達出這一點，強調剪裁工藝的服飾但透過她的視角，變成溫柔的色調、男人可以暴露一點、帶珍珠耳環而你覺得是OK的衣著態度。或許這不是所有人的那杯茶，尤其是對於品牌過往的老客戶來說。但總要明白的是時裝某程度上都需要有包容度，去呈現出社會裡的多樣性，同時給人幻想的空間。而她對Givenchy的詮釋，就代表了某一種新世代男士的穿衣態度。

一如以往，她離職的消息隨即引起外界的猜測，究竟會找誰來接替這藝術總監的位置。有傳聞是1017 ALYX 9SM的Matthew Williams，或是其他新晉的設計師，又或者會重新將其男女裝系列分開，總之我們拭目以待。