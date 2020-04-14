【Tequila龍舌蘭】酒吧買醉必點之選　家中收藏五款龍舌蘭好酒

說起龍舌蘭 (Tequila), 你會想起甚麼？Clubbing時的便宜shooter？Margarita的基酒？還是它必須要用鹽與青檸來去除的奇怪after taste？以上應該是大部份人對於 Tequila 的印象吧。

然而，其實 Tequila亦能非常有深度。它們主要有三個分類，plata、reposado以及 añejo，分別指沒有陳年、短暫陳年與陳年的龍舌蘭，視乎你喜歡比較辣或是比較醇厚的味道。高質素的Tequila絕對可以與其他烈酒如威士忌一樣，無須加入任何配搭，Neat就已經很好。

(圖片來源：Satryna）

Satryna

Satryna的龍舌蘭本來只是創辦人Nitzan女士的家族用自己方法釀製，供家族成員飲用的酒。她說服了家人，成立了Satryna酒廠，並利用Jalisco地區的藍龍舌蘭釀製，它的口感順滑，並帶有花以及蜜糖的香氣。

(圖片來源：El Rayo）

El Rayo

作為新進的品牌，El Rayo有重新為Tequila定位的目標。它的釀造過程混合了來自墨西哥高地與低地的龍舌蘭，創造出來的酒的味道清新怡人。

(圖片來源：Código 1530）

Código 1530 Rosa

你猜對了， Tequila亦有玫瑰酒的版本。Código 1530 Rosa在陳年的過程中利用了紅酒的木桶，在本來的花香味以上賦予它獨特的果香，令這款別致的Tequila更加值得一試。

(圖片來源：Patrón）

Patrón Silver

傳統的Tequila中，Patrón Silver是當中質量最好之一，因為它除了保留龍舌蘭的原味以外，亦帶有檸檬，以及輕微的木香味，質感簡單直接 。

(圖片來源：Cazcabel）

Cazcabel Coffee

Tequila的吸引之處在於它不需陳年太久，因此酒廠可以更快推出一些富有新意的味道， Cazcabel就是其中一例。它旗下這款Cazcabel Coffee在傳統Tequila中加入了蜜糖與咖啡的香味，加上醇厚的口感，喜歡嚐鮮的你應該要嘗嘗。