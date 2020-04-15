【抗疫外賣推介】三家高質西班牙餐廳　推出外賣服務

強調帶出食材的味道精髓，卻又不像法國菜般嚴謹講究，最近和朋友說起，發現原來西班牙菜在香港也頗受歡迎。然而西班牙菜普遍份量大，尤其適合三五知己分享，在近日疫情嚴峻之時，還是減少聚餐為妙，想要吃頓西班牙大餐，又不一定要專程親身造訪餐廳，買外賣一樣得！

(圖片來源：Rosewood Hong Kong)

Bayfare Social

位於連接香港瑰麗酒店及K11 MUSEA的五樓空間的Bayfare Social，由來自馬德里的總廚Álvaro Ramos帶領主理，以西班牙式美食市集為主題，設有多個提供不同食物類型的攤位，全日供應多款簡便美食，從早餐到午餐，以至餐前飲品和晚餐都一應俱全，自去年年尾正式開業後不久，旋即成為一眾潮人饕客的潮聖地。

Bayfare Social早前宣佈推出外賣服務，提供多款餐湯、沙律、三文治、麵食，以至曲奇、蛋糕、餐酒，除了可以單點之外，亦可以以午市套餐及多人分享自選配搭套餐形式訂購，後者更附贈熟食冷肉盤（charcuterie board）及麵包。

必食推介：雞湯、煙燻烤沙律、芝士通心粉 電話：5239 9218

(圖片來源：Kowloon Shangri-la)

Tapas Bar

在九龍香格里拉大酒店大堂的Tapas Bar，雖然以酒吧為名，卻憑著一系列西班牙美饌多年來俘虜得一班捧場客。由佐酒一流的西班牙黑毛豬火腿、凍肉盤、芝士、傳統小食，以至各種醃海鮮、烤八爪魚、黑毛豬柳、西班牙奄列、西班牙雜錦飯等，都是備受好評的精選菜式。

Tapas Bar的外賣餐單主要分成前菜及主食兩個部份，既可單點，亦可選擇一款前菜加一款主食的套餐。

必食推介：經典西班牙奄列、烤八爪魚、鮮蝦青口雜錦飯 電話：2733 8756

(圖片來源：La Rambla by Catalunya)

La Rambla by Catalunya

由西班牙籍行政總廚Ferran Tadeo主理的La Rambla by Catalunya，主打正宗西班牙菜，提供多款西班牙小食、肉食和新鮮海鮮，以及絕對不能錯過的西班牙雜錦飯。

餐廳最近特別推出了全新的外賣餐單，除了更新單點外賣餐單之外，更在平日中午推出全新的行政外賣午餐，每份午餐均包括一款是日精選西班牙小食、營養豐富的沙律及時令甜品，而主菜款式則會每兩星期更換一次。