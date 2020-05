日本酒廠推出「消毒級數」清酒 酒標有幾耐人尋味？

疫症肆虐,更顯人心,這幾個月來我們都見到世界各大品牌紛紛出錢出力加入抗疫戰線,先有LVMH集團命旗下本來生產香水之品牌轉為生產酒精消毒液,接下來各大品牌亦開始生產口罩與防護衣,如Chanel、Gucci、Prada、Balenciaga、Armani、Yves Saint Laurent、Nike、Gap等不能盡錄⋯⋯同時間,最近日本也有舉動,來自高知縣釀造清酒、果酒的酒廠菊水酒造推出了一款名為「Alcohol77」的新作,然而酒標上卻顯示著相當曖昧的註解,解讀過後就明白了⋯⋯

菊水酒造酒廠(圖片來源:菊水酒造)

Alcohol77(網上圖片)

顧名思義,這是有著77度高酒精濃度的「酒」,當然用作飲用並無不可,光是看包裝就覺得這不是消毒酒精嗎?說穿了,其實正是酒廠轉而生產抗疫用品,然而,商品說明卻指出,這是與消毒酒精有著同樣度數(一般為75度以上),卻非以消毒為目的而製造⋯⋯而且酒標上也耐人尋味地印上不完整的英文句子,正路去填充的話就是:「It is a sake that can remove bacteria from cooking utensils」,即是「這是可以清除廚具上細菌的清酒」。老實說,加入抗疫行列造福世人,而菊水酒造社長也明言此舉是為了憑自身所長回報大家恩情(去年的大雨災害後受到各方的援助),為何要這般隱晦?

Alcohol77(網上圖片)

一切只為了迅速生產,原來在日本並不能同時生產飲用酒與消毒酒精,縱使原料是一樣的,因為兩者的牌照不同,也來自不同的部門去發放,前者是財務省的國稅廳,而後者的則是厚生勞動省,換言之,酒廠本來生產的產品是由財務省管轄,而如果要轉而生產醫療用品就要向厚生勞動省申請並得到牌照,費時失事而解不了燃眉之急,所以是次就透過酒標繞過法規以迅速推出產品。Alcohol77於4月10日已推出市場,而在及後的4月13日,另一家生產烈酒的酒廠若鶴酒造,也推出了同樣酒度為77的作品「砺波野蒸餾酒77」,同樣標榜著「不是為消毒而製造的」。而厚生勞動省同時也指出,使用高濃度乙醇產品代替乙醇進行手部消毒是安全的。這件事雖然說來有趣,但是否反映著政府的僵化?回看LVMH的做法只需72小時就完成壯舉,抑或是日本人非常有規有矩,同時也別具創意?