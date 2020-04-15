嚴選不同長度、舒適度及功能性的做Gym短褲

在人人都work from home的日子，眼見天氣愈來愈熱又不能出外的時候。留在家中做gym操肌為夏天做準備似乎是最佳活動，而一條好看又好穿的運動短褲正是你所需要的。

圖片來源：Nike

要找一條好的運動短褲不難，但當中要考慮的因素其實可以很多。有些人喜歡帶有內膽（built-in liner）的合身款式，而另一些人則喜歡簡單寬鬆的籃球短褲所帶來的舒適感。 當然，世上沒有一條人人都喜歡的運動短褲。因此要從不同的長度和款式入手，再配上合身的剪裁和高科技吸濕排汗物料等細節。最後，如果這些運動短褲能令你穿上後有型又好看，那是bonus。

圖片來源：Under Armour

連內膽（built-in liner）短褲

許多運動短褲都會帶有內膽，這是方便在鍛煉過程中提供更多的支撐和舒適度。但也有沒有內膽的款式，這純屬個人的喜好以及你所做的運動而定。

5”短褲

愈短的短褲較適合用來跑步，因為沒有多餘的布料隨風飄楊，在運動的過程中亦會較順暢。

圖片來源：Under Armour

7” 短褲

最普遍運動短褲的長度，最適合用來做gym或是各種類型的運動。而且通常會帶有內袋來放電話和帶拉鏈的口袋等實用細節。

Adidas x Missoni 混羊毛針織短褲 (圖片來源：Farfetch)

9” 短褲

剛及膝的長度，伸展度較高所以除了gym之外也適合用來做瑜伽。

搶眼型短褲

運動衫通常比較單調，若果不想跟別人撞衫的話可以考慮帶搶眼圖案的設計，或是由設計品牌推出的款式。