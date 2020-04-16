【iPhone SE2】等足兩年終於正式面世　明晚八點開賣│優劣淺評

自2016年蘋果發佈首款iPhone SE，沿用5s的小巧機身設計，並搭載6s的A9晶片和1,200萬像素iSight相機，令此非常規機型旋即備受不少「果粉」追捧，而有關第二代SE的消息亦隨之不斷傳出。苦等兩年多，iPhone SE2終於正式面世，並將於明天（4月17日）晚上八點開賣。

iPhone SE2 配備黑、白及Product Red三種顏色選擇，並有64、128及256GB三個版本。

貫徹第一代iPhone SE的市場策略，SE2以低價格高性能作為招徠，主打吸引對轉用iPhone有興趣，但總被高昂價錢嚇退的非蘋果用家。SE2搭載iPhone 11系列所用的A13仿生晶片帶有八核心神經網絡引擎，每秒可運行五萬億項操作，並配備1,200萬像素 f/1.8 光圈廣角相機及4.7寸Retina HD 顯示器。而機身設計方面，SE 2以iPhone 8為原型，玻璃配鋁金屬機身，設有能夠識別Tocuh ID的實體「Home」鍵，備有黑、白、Product Red三種顏色選擇，均搭配黑色面板，售價為$3,399起。

SE2沿用iPhone 8的機身設計，令無瀏海屏幕及Tocuh ID重現。

對於SE2的規格，眾人評價不一，而作為第一代SE的忠實支持者及長年用家，筆者認為SE 2最重要的大改進是備有256GB版本，第一代在推出初期最大只有64GB，回想當年不停del app和相片的日子，真是不勝唏噓。

而作為吸引非ios用家轉會的機型，SE2的價錢便宜而性能強勁，當然是極具吸引力的重點，而且歸功於A13仿生晶片，只搭載單鏡頭就能透過人像模式拍出富景深的相片，並配備六種人像燈光效果，加上智慧型HDR作智能補光，令相片更自然細膩，對於現在社交媒體熾熱的氛圍來說，更見吸引力。

此外，比起Face ID，Touch ID亦不乏支持者，尤其近月肺炎疫情嚴峻，戴住口罩之下Face ID被廢武功，令不少人更懷念Touch ID的簡易方便性。

不過另一方面，相信令不少「果粉」失望的是SE 2的機身設計大小。要知道當年第一代SE最令「果粉」著迷的，是它沿用了5s的機身設計，一手掌握的123.8mm x 58.6mm x 7.6mm，帶來史上最佳手感及方便性，但SE2卻是與iPhone 8相同的138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm設計，故此看來會少了一批現有用家「降LV」轉機。

最後，叫不少崇尚第一代SE原始味道的「果粉」失望的，相信是SE2沒有沿襲第一代的3.5mm孔位設計。