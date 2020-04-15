【Omega Speedmaster】專業計時腕錶　在太空探索歷史留下足跡

在高級腕錶中，頂尖的工藝、新銳的科技、匠心獨運的設計都是基本要求，但是能夠在人類歷史上留下足印的腕錶則非常罕有，而Omega 的Speedmaster計時腕錶正正位列其中。

70 年代是太空探索發展迅速的時候，美國的太陽神 13 號作為最有名的任務之一，其故事甚至被改篇為電影。它知名度高的原因並不在其完成了任務，反而是因為它在任務期間遭遇了重大事故，太空船升空兩日後在登月前由於氧氣缸爆炸導致嚴重故障，太空人的生命隨即陷於極度危險的境地。

當時美國太空總署 (NASA) 的首要任務是確保太空人能夠安全返回地球，他們提出的方案需要使用太空艙餘下的所有動力作出航線修正，讓太空艙進入地球的引力圈，因此當太空人進行手動調整航線的操作時太空船搭載的計時器無法使用，而太空人必須在準確的時間使用噴射器，稍有差池太空船可能會被反彈回太空，從此永遠漂浮。

太陽神 13 號升空一刻。(圖片來源：Omega)

別無辦法下，太空人只能使用他們裝備裡的腕錶來進行計時，而他們當時配戴的，正是 Omega Speedmaster計時腕錶。這款腕錶在 1965 年得到認可，成為美國太空人的正式裝備，而它最後也不負使命，帶著太陽神 13 號在 1970 年 4 月 17 日安全降落太平洋。

太空船受損的部分。(圖片來源：Omega)

為感謝品牌對於任務的貢獻，NASA 於 1970 年 10 月 5 日向 Omega 頒發「銀史諾比獎」，自此Omega Speedmaster計時腕錶亦成為世上最著名的腕錶之一。