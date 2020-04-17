西裝怎樣才算合身？配搭西裝的小知識和你絕不能犯的15條規則

大部份時間男士都需要穿上西裝，可是這並不代表你懂得穿西裝以及其配搭法則。許多男士在穿西裝時都會犯的錯誤你又中幾條？

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1. 領呔的闊度應該與西裝翻領（lapel）相若。例如闊的領呔就不能與窄的lapel配襯。

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2. 若果沒有把西裝鈕扣正確地扣上，會大大影響整體的西裝造型。三粒鈕扣 — 只扣中間；兩粒鈕扣 — 只扣上面；一粒鈕扣 — 扣上唯一那顆。

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3. 坐下前一定要記得解開鈕扣，以免坐下時形成皺褶、變形或是被崩開的鈕扣扯壞西裝。

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4. 西裝lapel和恤衫之間距離不應過大或是掩蓋恤衫的衣領。從背面看，恤衫的衣領應該露出半寸左右才算正宗。

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5. 如果你買的是一件成衣西裝，那首先要注意的是膊頭位置是否合身。墊肩應該剛好和膊頭的闊度相同，不能過長，也不能過高。

6. 西裝的布料顏色越深及圖案愈內斂，代表你可以透過較搶眼的恤衫，領呔和配飾來配搭出富對比的造型。

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7. 袋巾能提升你整體造型並顯得優雅，但切忌不能與領呔的圖案和質感相同。

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8. 藍色和炭灰色西裝百搭度最高，可與不同顏色和風格的服飾配襯，亦最適合正式的辦公場合。相反黑色西裝會令人聯想到葬禮。

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9. 腰帶的顏色應該要和皮鞋一致，同時不應選太闊的腰帶。

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10. 西裝剪裁不應太窄，要略帶寬鬆令手及腳部能活動自如。

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11. 孖襟西裝隱藏在內側的暗扣（Jigger Button）無時無刻都必需要扣上！

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12. 恤衫袖口要比西裝袖長半寸。真正講究的紳士，會讓恤衫袖口露出的長度等於從背後看，恤衫高過西裝領的高度。

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13. 褲筒的cuff（褶起的部分）能增加褲底部的重量，並保持摺痕鋒利整潔。

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14. 西裝的下擺（hem）應該與你的手指關節呈水平線。

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15. 穿新西裝時，謹記用剪刀挑開縫上的口袋和袖口上的標誌，還有西裝膊頭上及背面底部的開叉縫線以免出醜。

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