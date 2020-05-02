【抗疫戰】男士品味專用梘 20秒殺菌兼護膚 展現個人魅力

雖說人人都知洗手要用番梘洗足20秒，但背後的原因卻未必人人知曉，而作為一個好學的有品味型男，當然要尋根究底。此外，我們常說，要判斷一個男人是否有品味，不是看他身上穿了甚麼名牌、戴了甚麼名錶，而是從其日常生活小細節辨識，就像如何選擇適合自己的番梘，也是一種品味的體現。

根據Chiva- Som國際養生度假村的專家所言，用番梘洗手20秒之所以能夠殺死病毒和細菌，全都歸功於它的結構所帶來的獨特屬性。番梘的份子份為兩半，一半為親水性，另一半為親脂性，這些份子懸浮在水中時，會以單獨的單位交替漂浮，與溶液中的其他份子相互作用，並組成稱為膠束（micelles）的小氣泡，其中一半的親水性指向外，另一半的親脂性指向內，而許多病毒和細菌也是以相同的方式構建。

論潔淨度及多樣變化，一嚿番梘不下於梘液。圖片來源：thedieline

大多數病毒看起來像一個尖刺的球，內部帶有蛋白質鏈，刺球的外膜由脂肪組成，而內部的蛋白質正是病毒的遺傳物質，當用番梘和水洗手時，番梘份子將皮膚上的所有微生物包裹起來。番梘份子中親脂性的部份會四處漂浮，以逃避水份，並在此過程中粘上微生物和病毒的脂肪膜上。而親水部份會被微生物的脂肪膜排斥，由此產生的推拉力，實際上會將微生物撕裂，所有重要的蛋白質都從破裂的膜中洩漏出來，從而殺死了這些有害微生物，而以上需要大約20秒左右的時間。

專用梘 既清潔又散發專屬男人味

若以每日平均洗手10次來說，就有機會破壞肌膚的皮脂膜，導致雙手乾旱破裂，甚至被細菌入侵而潰爛，特別是男士們往往不注重雙手的重要性。一塊好的專用品味番梘不但能有效作出清潔，還能防止皮膚乾旱、甚至滋潤肌膚，比梘液更為有效，而想要找出適合自己的一款番梘，可以根據以下這個四個準則評定：

一. 自身膚質

膚質大致上可以份為一般、乾性、油性及敏感性四種，屬於乾性、油性及敏感性膚質的，應該避免使用含有化學物質的番梘，以免令雙手變得更乾或份汾更多油脂，以及加劇敏感症狀。若是患有皮膚病的，更要特別小心選擇，甚至可以揀選一些含有對病情有針對性幫助的物質的番梘。

Aspen Kay Naturals 死海礦泥炭皂 含各款有機護膚油：包括乳木果油、初榨橄欖油、向日葵油、棕櫚油和蓖麻油，適用於所有膚質（聲稱包括濕疹和牛皮癬），洗手以外還可作洗臉、沐浴之用。（圖片來源：Aspen Kay Naturals ）

二. 製造成份

正如前一點所說，當然要盡量避免使用含有化學物質的番梘，而通常這些化學物質都是為番梘提供防腐作用（如含Paraben），或是帶來特別香氣。而使用純天然物質製作的番梘，通常會由多種精油及護膚油混合而成，以提供補濕功效及帶來香氣。若然屬於乾性及敏感性肌膚的，特別推介使用含有甘油的番梘。

Dr. Squatch Pine Tar香水梘 美國手工番梘，禁止用上有害Paraben、sls等刺激性化學物，更重要含有三種香水：松焦油，雪松柑桔，金苔，用完也能保持男子氣概。（圖片來源：Dr. Squatch）

三. 額外功效

近年不少番梘都標榜除了一般的清潔功能之外，還會加入不少額外功效，例如補濕、去角質及消毒殺菌等，大家可以根據需要作出選擇。

MARLOWE 102 Body Scrub 男用肥皂 番梘含有熱情果、綠茶和柳樹皮等天然配方，同時提供去角質功能，有助於清除乾燥、提供滋潤、光滑皮膚，洗手之餘亦可洗澡。（圖片來源：MARLOWE）

四. 香氣

香氣固然能給人更加潔淨的感覺，但也必須考慮番梘的與自己性格形象是否搭配，而且作為一個型男，選擇檀木、雪松之類比較男性化的香氣，遠比帶有甜甜花香果香氣味的好很多。