比超級豪宅更豪　有錢人專用碉堡　在末日時享受生活

「地球是很危險的！」現今世界確實危機四伏，特別是不久以前各地都在搶糧、搶廁紙，就像末日來臨一樣，反而從前一直被嘲諷的所謂「末日準備者」倒有吐氣揚眉的感覺，他們除了儲備糧食和各種日用品以外，通常都會自行建造一個地下堡壘之類的避難所，就像電影《末世街10號》的地窖一樣。而其實很多富豪都是危機感過剩的一類，唯一不同的，是他們避難所的跨張程度。

The Oppidum

位於捷克的The Oppidum，本來是捷克政府與蘇聯於1984年建造的地下避難所，擁有抵擋核攻擊的能力，以及可供應大約10年的必需品儲備。後來被私人企業家買下，改造為一個地面擁有自動防衛系統的哥爾夫球場，而底下則是一家配備各種豪華享受的酒店級碉堡。

(圖片來源：Forbes.com)

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Survival Condo

位於美國的Survival Condo是由荒廢的導彈發射井改建而成，簡單來說它就是往地下發展的豪宅項目，由名師設計的豪華傢俱、電器，以至水上樂園，甚至戲院都一應俱全。而安全性當然有保證，單是大門已是由兩塊各重八噸的裝甲板組成，發展商更稱能抵擋任何天災及戰爭。

(圖片來源：businessinsider.com)

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Safe House

有一些富豪認為在地下避難不夠舒適，因此他們的目標是把自己的住所加固到能抵禦任何攻擊。位於波蘭的 Safe House，號稱能抵禦喪屍來襲，喪屍危機的爆發可能比較科幻，但由混凝土組成的可動牆壁實在感超勁，而牆壁打開後屋子的感覺，亦確實挺舒適。

(圖片來源：Forbes.com)

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Vivios Europa One

與The Oppidum一樣，位於德國的Vivios Europa One亦是由冷戰時期的碉堡改建而成，唯一不同的是新建成的它更先進、更豪華，裡面有水族館、動物園，甚至自帶博物館以及DNA儲存庫，感覺有點像現代的挪亞方舟。

(圖片來源：Vivios)

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