Beams時裝總監兼買手西口修平 教你用10件單品襯出100種造型

西口修平（Shuhei Nishiguchi），是日本Beams的時裝總監兼買手，多年來穿梭國際時尚活動如位於佛羅倫薩的著名男裝周Pitti Uomo。其充滿個性、現代的打扮經常成為鏡頭下的主角，亦成為許多男士打扮時的靈感。

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他早前推出個人服飾配搭天書，以「10 items for 100 looks」即只需10件單品就可以配襯出100款不同的造型，對於香港地寸金尺土來說實在非常實用。再者當學懂以最少的服飾來襯更多的造型時，應該能為你節省更多每天花在襯衫上的時間。

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書中簡單又清晰地展示出不同的造型配搭，例如以3件外套、3件西裝褸和2件針織上衣為基礎。還有整本書都只用了6對鞋，包括正裝皮鞋、短靴和休閒的運動鞋等，就能教你如何襯出適合不同場合的造型。同時亦會以四季去提供不同穿搭的建議，加上許多close-up相片讓你看倒同一件西裝褸如何由轉換不同顏色、質感的恤衫、領呔和袋巾等就能頓時散發出截然不同的感覺。或是細小如怎樣正確地褶起恤衫的袖也有詳細的step by step，實在是所有渴望能穿出紳士味道的男士天書！

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看罷此書，你會發現男裝從不單調，而且只要你肯花多些心思和時間，日常的穿搭造型其實可以很有趣。至於現實的他，當然比起此書擁有多於10樣的item，你看他的Instagram便知道，想要多些穿搭靈感可以參考他的帳戶 @shuhei_nishiguchi 。