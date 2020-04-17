【居家健身】七分鐘爆汗HIIT　在家訓練都要著好裝備

在新冠肺炎疫情下，體育館、運動場與健身室等運動場地相繼關閉，近日不少人帶罩跑步，但須知外科口罩在濕水後會破壞其結構，令它失去阻隔病菌的效用，想要穩陣地keep fit，不如在家中進行HIIT高強度間歇訓練。

HIIT的好處在於時間短而效能高，即使在訓練後數小時依然會持續燃燒熱量，而且所需佔用的空間亦非常少，幾乎何時何地都可以進行，更可以透過不同的訓練動作針對性地鍛鍊某組肌肉。以下將為大家介紹一套七分鐘的HIIT訓練，七組動作，每組動作維持45秒，在轉換動作之間休息15秒。

1. Jumping Jack

2. Squat Jump

3. Shoulder Tap

4. Bridge Reach

5. Burpee

6. Mountain Climber

7. Elbows to Hands Plank

正所謂「工欲善其事，必先利其器。」基於HIIT包括很多前後左右移動及跳躍動作，一對擁有良好抓地力、穩定性和耐用度的訓練鞋相當重要，能幫肋用家穩定及連續地做訓練動作之餘，亦可以減低受傷風險。

Reebok推出首對專為HIIT而設的訓練鞋。(圖片來源：Reebok)

Reebok早前推出首對專為HIIT而設的訓練鞋款，鞋身採用網布打造，而襪套的設計能夠避免橫向移動時鬆脫，另外鞋領位置備有軟墊，當腳踏移前時亦能提供足夠保護，並特別採用兩種高性能物料打造外底，針對設計專業支撐點，以增強對的控制性及抓地力，配合輕巧的EVA 泡沫橡膠中底，帶來極佳緩震效能和承托力，令進行HIIT訓練時更靈活敏捷。