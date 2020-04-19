【人生勝利組】八個令人艷羨的 Dream Job

無論你現在是在學時期、求職中，抑或是已就職，相信每個人心中都有一份 dream job。但說到底甚麼是 dream job？有人會說是薪高糧準以及安穩的工作，亦有人會覺得最好的工作必須要自己樂在其中，把興趣變成工作的一部分。那麼說來，同時能夠滿足兩者的，應該算是大家都能認同的理想職位吧！

當然，世界上並沒有工作是毫無壓力的，但是能夠在自己喜歡的範疇接受挑戰，並賺取相應的酬勞，確實能讓人感到羨慕。不知道以下的職業會不會就是你的 dream job？

(圖片來源：Disney)

迪士尼夢想工程師

一言敝之，夢想工程師的工作基本上就是把你小時後幻想遊樂場可以有的東西變成現實。職位的重點，在於通過最新科技與藝術的融合，開發新的遊樂設施及體驗，這個位置的招聘範圍非常廣，來自各種專業的人都可以嘗試申請。另外，學歷並不是這個職位的第一考量，因此迪士尼每年都會在美國舉辦「幻想設計大賽」，歡迎各地的高中學生參加，而優勝者將有機會成為夢想工程師的一員。

(圖片來源：CNN)

Legoland 設計師

有多少人小時候的夢想是一整天玩 Lego，同時可以擁有無限的積木讓你隨意發揮？這份工作就是讓你設計及製作擺放在 legoland 裡的所有 lego 雕像，由卡通人物到一比一大小的動物甚至城市，都任你發揮，很吸引吧！不過，這份工作的要求可是頗高的，你需有擁有工程、建築或是設計的學位，亦需要有 STEM 方面的知識。

(圖片來源：Thrillist)

Ben & Jerry's 試味專員

很多時候我們去雪糕店都想試全部的味道，但是往往試到第三或四種就會開始感受到旁人的白眼。而這個職位基本上就是雪糕試味員，要申請這個職位你當然需要喜愛吃雪糕，然而事情絕對沒有那麼簡單，它的申請門檻其實相當高，首先你必須要有食物科學的學位，如果你同時有對於食物安全以及甜點市場的知識就更好了。最後，你可能亦需要有吃不胖的體質......

(圖片來源：Forbes)

Netflix tagger

簡單來講這個職位就是看一堆電影與電視劇，然後為他們分類。讓你把 Netflix and chill (字面上的意思) 變成你的職業。工作內容其實有點像圖書館管理員，因此這個得到崗位的人需要了解各種電影及電視節目的類型，甚至是不同地方的文化。如果你的學歷與電影或電視製作相關，而且懂得多種語言，你就有機會成為他們的一分子。

(圖片來源：mirror.co.uk)

水上樂園試玩員

想像一下，世界各地的水上樂園付錢給你去玩，這些機會........ 都是屬於這個職位的！工作內容就是試玩新的樂園設施，然後寫下感想，以及不斷更新社交媒體。通常試玩員的職位都是推廣策略的一部分，因此大多是合約形式，安穩度可能沒有這裡介紹的其他 dream job 那麼好，但是論樂趣，絕對是有過之無不及！

(圖片來源：Fort Worth Zoo)

動物園飼養員

喜愛動物的人的 dream job list 上，動物園飼養員的上榜率肯定非常高，在工作中能照顧各種動物，以及觀察牠們的生態就已經是所有動物愛好者的夢想。工作內容當然伴隨辛勞，甚至危險，但是相比起能得到的滿足感實在是不算什麼，因此這份工作的競爭一直非常大。申請門檻方面，除了需要生物學相關的學歷外，亦需要有管理方面的知識。

(圖片來源：freepik)

床褥測試員

其實 《Inception》 的故事離現實可能沒那麼遠，至少有很多人比較喜歡活在睡夢裡，而如果他們的工作是讓他們用睡覺的時間去賺錢，這個應該就是他們的終極夢想吧。英國床褥製造商 Dormeo 真的有提供床褥測試員的職位，而且根據英國傳媒的報導，一位在這個崗位工作了六年的女士年薪達到 75,000英鎊（約港幣72萬)！

(圖片來源：freepik)

啤酒試味專員

如果你對酒類興趣濃厚，這個很可能就是你的 dream job。英國一些啤酒廠，例如 Meantime Brewing 就常設一個啤酒試味專員的兼職職位，工作內容方面，其實與 Happy Friday 很相近，不同的是飲酒的時間是上午或中午而已。而得到這個職位的人亦會到全國的酒吧進行試味，確保這些酒吧供應該酒廠的產品方法正確。而收入亦絕不失禮，有一些試味專員的日薪可達200英鎊 (約港幣 2,000)！這個職位的缺點？可能是隨之而來的啤酒肚吧？