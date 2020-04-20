編輯推介三款大熱藍盤腕錶　西裝斯文造型品味之選

藍色在傳統上帶有冷酷貴氣，而藍色錶盤不但深邃優雅，在配襯各種不同衣著上也是恰到好處，是當今最受錶廠及錶迷愛戴的用色，也是男士們必備的腕錶選擇。以下，將為大家介紹三款大熱藍錶。

圖片來源：Vacheron Constantin

Vacheron ConstantinPatrimony Perpetual Calendar Ultra-thin（43175/000R-B519）

$610,000.00

午夜藍色太陽放射紋緞面錶盤搭配18K玫瑰金錶殼、鑲貼式時標。這枚Patrimony系列超薄萬年曆腕錶搭載1120 QP超薄自動上鏈機芯，具備小時、分鐘、日期、星期、月份及飾有內填琺瑯裝飾的月相顯示，其萬年曆功能可自行識別每月末的特殊日期，直至2100年3月1日前，仍然無需作任何調校。

圖片來源：IWC Schaffhausen

IWC SchaffhausenPortugieser Automatic（IW500710）

$99,000

午夜藍色太陽鍍銀錶盤搭配精鋼錶殼、鐵軌式分鐘圈、浮雕式阿拉伯數字和柳葉形指針。這枚葡萄牙系列自動腕錶搭載52010自動上鏈機芯，配備168小時動力儲存，透過位於3點鐘位置的視窗能查看剩餘的動力儲存，6點位置設有日期顯示，而9點鐘位置則是附掣停功能的小秒針盤。

圖片來源：ZENITH

ZENITHElite Moonphase Romeo（03.3101.692.02.C861）

售價待詢

午夜藍漸變帶太陽紋飾錶盤搭配精鋼錶殼、鍍銠刻面指針及時標。這枚Elite系列羅密歐月相腕錶搭載Elite 692型自動上鏈機芯，中置時、分顯示，機械停秒小錶盤則置於9點位置，而6點鐘位置的特製月相更刻有羅密歐與朱麗葉的頭像，動力儲存達48小時。