【杜琪峯電影】一代名導65歲壽辰　重溫10套必看鉅作

執導40年，人稱「杜Sir」的杜琪峯是香港電影史上最優秀的導演之一，曾經史上最多地18次入圍香港電影金像獎最佳導演，並三次獲獎，尤以暴力美學元素著名。下星期三（4月22日）將是杜Sir的65歲壽辰，今個周末宅在家抗炎，不如重溫其經典鉅作，以下十套，必看！

《黑社會》（2005）及《黑社會以和為貴》（2006）

主演：任達華、梁家輝、古天樂、林家棟、張家輝、張兆輝、林雪

最能演繹暴力美學元素的，當然必數江湖片。

故事講述香港最大黑幫組織「和聯勝」根據社團傳統，每兩年便會舉辦新一屆辦事人選舉，為了成為統領數萬人的「龍頭」，各方勢力明爭暗鬥，以利益及暴力，拉攏及脅迫一眾有投票權的元老，掀起一場江湖仇殺。

為了將黑社會最真實的場面展現出來，杜Sir更特別請來前黑幫坐館當顧問。

《PTU》 （2003）

主演：任達華、邵美琪、林雪、黃卓玲

另一種能演繹出杜sir的暴力美學，便是他最擅長的警匪片。

故事講述一名反黑組警長受襲而失去配鎗，一隊PTU小隊巡邏時經過並發現，但在他求情下決定暫時不報告，讓他私下解決，並暗中協助找回失鎗。然而事情卻漸漸變得複雜，甚至演變成一場街頭鎗戰。

電影中最叫人難忘的一幕，想必是機鋪中的一段「捽甩佢」，以及在後巷幾乎打死人然後迫令對方說是自己哮喘發作，當然還有PTU小隊如像黑社會般的行徑。

《鎗火》（1999）

主演：黃秋生、吳鎮宇、林雪、呂頌賢、張耀揚

杜sir首部贏得金像獎最佳導演的作品，非常經典的一套江湖片，更有說是突破了江湖片一貫的框架。

故事講述五名各具才能的鎗手奉召保護被殺手追殺的黑社會頭目，五人同心協力之下完成任務，不但粉碎了殺手多次進攻，更在一次反擊中一舉將對方擒獲，並查出幕後主腦。然而事後其中一人卻被指與頭目的妻子有染，遭下令處決。

或許不少人在看過電影後，對於當中一些橋段感到疑惑，但無論是杜sir抑或演員們也曾經提到，電影側重的是英雄式畫面，而非劇情，所有一切都以畫面先行。

《暗戰》（1999）及《暗戰2》（2001）

主演：劉青雲、劉德華、鄭伊健

編劇游乃海的故事確實精彩，在杜sir執筒下更顯張力，成就劉德華第一次贏得金像獎影帝。

故事講述一名警察談判組談判專家接連成為高智商罪犯的挑戰對象，每次都總是這麼遠那麼近，無法成功拘捕對方。

警匪片不只有血腥暴力及連場鎗戰，而警匪之間的鬥智更煞是好看，當中《暗戰》及《暗戰2》可謂最令人看得過癮的鬥智警匪片，沒有大場面動作特技等效果，而是從頭至尾紮實的鬥智追緝。

《神探》（2007）

主演：劉青雲、安志傑、林家棟、林熙蕾

杜琪峯與韋家輝的黃金組合，可謂好電影的保證，而這套由兩人共同執導、韋家輝編劇的警匪片，更是香港電影史上在劇情的創意、細膩及張力上的最佳之一。

故事講述一名年輕幹探面對追查多時都未能偵破的案件，決定孤注一擲，尋找被認定患有精神病、已經被革職的神探幫助，然而神探的查案方式被令他感到疑惑。然而最後，當他對神探有所猜疑時，神探卻成功幫他找出真兇。

又一套超好看的警匪劇情片，不但帶來精彩的視覺享受，當中的腦筋推理更令人沉醉。

《十萬火急》 （1997）

主演：劉青雲、方中信、李若彤

精彩的爆破場面一直是香港電影的長處，這場洗練對於杜sir的導演生涯佔一重要席位。

故事講述慈雲山消防局資深消防總隊目雖然能力高強，但卻因過於自負而與上級不和，後來在一場五級大火中，他們面臨大爆炸及釋出毒氣帶來的危險，必須要上下團結一心才能成功脫險並撲滅火災。

「慈雲山黑仔隊！」說起港產消防片，相信這套是不少人第一時間會想起的，除了奉上震撼的救火場面帶來的視覺刺激感，在塑造出消防員的英雄形象之餘，亦不忘刻劃埋藏在制服背後的人性。

《阿郎的故事》（1989）

主演：周潤發、張艾嘉、黃坤玄

別以為杜sir只懂暴力美學拍動作片，執導揪心的小品也是得心應手，這套更是他的成名之作，令他首次入圍金像獎最佳導演。

故事講述一個放浪不羈的浪子深深吸引到一個富家千金的愛慕，然而後來當她懷有他的骨肉之後，卻發現他有外遇，甚至在她臨盆之際，因為在參加非法賽車時撞死警察而被捕入獄。後來千金的母親欺騙她嬰兒已經夭折，並將她帶離香港，將嬰兒送到孤兒院。當浪子出獄後，決心洗心革面，從孤兒院領回兒子，兩人相依為命。後來浪子與千金在機緣下重遇，當她最後決定原諒他，三人以後一同生活之時，他卻在一場賽車中獲勝後遭遇致命意外。

一套經典香港劇情片電影中的經典，台前幕後全部都是一代影壇楝樑，說得上是香港電影其中一部巔峰之作。

《審死官》（1992）

主演：周星馳、吳孟達、梅艷芳、吳家麗

我沒說錯，你也沒有看錯！這部幾乎每個香港電影迷都看過的經典喜劇，其實是杜sir執導的。

故事講述清朝名狀宋世傑因為經常收不義之財，替犯了罪的有錢人脫罪而遭天譴，令過往十幾個兒子全部相繼早夭，最後迫令掛筆，改做客棧生意。然而喜愛打官司的他始終未能放下狀師工作，並在一次機緣下重新執筆為一名婦女伸冤，但也因而得罪高官權貴而入獄，必須靠著機智扭轉乾坤。

無用多說，周星馳主演的經典喜劇，百看不厭！