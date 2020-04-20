至Chill歌單總有一首適合你　今日必須要放空一下

今天要聽至Chill歌單，不用解釋。WFH得久，人也迷失了，無它的，因為多了時間面對自己，不用趕著花妝、打扮、趕回公司，早上可以輕鬆地品一杯咖啡，還要是自己磨的，不再是街上買只求咖啡因的大大杯。沒有公司同事的目光，在家工作可能更有效率。但也多了胡思亂想的時間與心情，生活也變得迷幻起來，想著想著就Falling down，墮落的不只是心情，也是進入了社會的自己，如果以上所說的悠閒沒有，也許在今天讓自己放空一下，靠的是音樂，在充斥著無力感的生活當中，起碼有一天得以喘息。

Cigarettes After Sex ——〈Apocalypse〉

迷幻總是伴隨著煙霞，最浪漫的可能是一口事後煙。Cigarettes After Sex近年深受喜歡，更走入時尚界，在2018年春夏時裝周由Raf Simons帶入Calvin Klein的舞台上，兩首歌曲〈K〉及〈Apocalypse〉令在場人士無不感動。〈Apocalypse〉以末世為名，相當切合當今局勢，卻是以浪漫情歌為人所動容，愛在瘟疫蔓延時，主唱Greg Gonzalez憑著其雌雄同體的聲線帶人回到柏拉圖所說的純愛的、最美的精神領域，令人無力地浮遊在永劫輪迴之中，一切都變得無比輕。

Triple G ——〈棉花糖〉

幻想好像只是小孩子的專利，我們都想拾回難得的天真純潔，抬頭望天都可以幻想自己是棉花糖，或者走在猶如棉花糖的白雲之上。「Do you wanna chill wanna feel？」這一句無心細語說中了不少人的心靈創傷，誰不知道這簡單的取態也是千金難買，或者度量的單位不是金錢而是靈魂的重量。除了說唱歌手Triple G帶人進入童話仙境，還有混合了騷靈的節奏勾起絲絲青少年的憂鬱，縱使我們已非那個回不去的年紀，藉著吃一顆棉花糖，嘗試去淨化自己。

deca joins ——〈浴室〉

這個台灣樂團的名字正是叫人加入頹廢之列，除了「decadent」，也可以是叫人捨棄每天依賴著生存的咖啡因「decaffeination」。在這個WFH日子聽特別過癮，不知道何時開始咖啡因與無喘息工作打上了等號，直到手震作嘔也不停止，令人生厭卻不得不依賴。有時間誰不想在浴室待上半小時，任由房間、鏡子迷濛起來，昏昏欲睡，「終於忘記你的時候你出現在我的夢裡」，歌中不斷輪迴著的一句，不斷地說著，清醒的時候總是逼著自己忘記些甚麼，忘記了情感，而在夢中出現的才是最渴求的，用白色的煙霞包覆著自己，記憶的抽屜再也鎖不上。

Crumb ——〈Locket〉

來自美國獨立樂隊的迷幻搖滾樂曲，如果你是那種被異常理性與清醒所折磨的人，就需要一些可以簡單、純粹地讓身體搖擺，直到迷幻元素從耳朵深入腦髓再融入每一條肌肉，慢慢地，身體將進入不受時間所操控的次元。

Moby ——〈Porcelain〉

Moby是迷幻的代名詞，這位音樂鬼才本來無意走入流行文化，但最後偏偏在各大平台、電影電視都聽到其作品，例如Motorola的廣告。其音樂富有質感，是英式電子音樂入門的起點也是終點。在其最為流行的大碟《Play》當中的〈Porcelain〉非常簡單而感性，意指易碎之物，恍如心靈，MV令人隨著音樂層層遞進，一步步走入瞳孔中的靈魂深處，別具靈性但又不會令人低沈，少少憂鬱最後卻令人舒解心情。