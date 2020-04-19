智能無線耳機或超越智能手錶？　推介兩款初創科技、奢華生活之作

在十年前無線耳機只流行於特定的職業，但到今天幾乎每家每戶都擁有智能無線耳機，也有研究預測到了2023年這產品的全球出貨量會增長至過億，堪比或超越智能手錶，當然Apple的AirPods居功至偉。在用家的角度，除了我們都受夠了脆弱的耳機線，無線耳機也趨向支援智能助理如Siri或Google Assitant，耳機不再只用作聽音樂，而成為新一代的穿戴式智能設備。如果大家想入手別具特色的無線耳機，市場上有那些選擇？

圖片來源：Human Inc.

說到最新的科技趨勢，我們都喜歡試初創公司的作品，例如連微軟都有興趣投資的Human Inc.所推出的智能耳罩式無線藍牙耳機Human Headphones。不只是耳罩式，更是提供全耳的包覆，可以完全隔絕外界聲音，也減少了傳統頭帶設計帶來的不適。除了只有傳統耳機的重量之五分一，電池壽命約9小時，是一般同類型產品的兩倍，最出色的功能是提供11種多國語言即時翻譯，非常適合外遊人士，也是暫時全球獨有的產品，看來品牌正是預測到耳機不只是聽音樂的娛樂用途，更有可能成為生活必備配置。此外耳機與喇叭合而為一的設計也相當吸引，將兩個耳機拼合一起就變成攜帶式藍牙喇叭，除了私密地享受也可以分享。

圖片來源：Human Inc.

無線是功能、智能是方便，而音質卻是基本，舒適感更是需求。奢華品牌Montblanc早前推出了一款集以上條件的耳罩式無線耳機，更是主打旅行用的時尚配件。這款作品支援Google Assistant，聲控裝置與提出指令，而且採用人體工學設計以提升舒適感，主動式消噪技術配合高音質，金屬和皮革搭配更顯時尚。品牌的作品包括書寫工具、腕錶、皮具、珠寶首飾以至眼鏡等素有口碑，是次難得推出智能無線耳機，當耳機潮流剛掘起之時，擁有一部兼具奢華與工藝的產品才是生活品味的展現。