【日系長青眼鏡】Yellows Plus東方風格　併合北歐簡約主義

醉心於北歐簡約主義，並運用在眼鏡設計的上，這是Yellows Plus一直所堅持的創作風格。論專攻傳統手工技術的職人品牌大有選擇，但懂得取之中庸繼而衍生個人特色的，Yellows Plus算是處理得格外出色。然而剎那光輝並不永恆，在山岸稔明先生的帶領下作品變得更具收藏價值，與此同時成為近年最多人談論的日本眼鏡品牌之一。

簡潔流暢一直是Yellows Plus所堅持的創作原則，那種由內至外的獨有氣質卻不是任何人都懂得營造出來。若要認真挑選一副內外兼備的日製眼鏡作品，Yellows Plus的設計會是不二之選。

有S尾的Yellows

在未講解品牌之前希望大家緊記Yellows Plus的Yellow是有s尾的！至於品牌由成立至今正邁向著20周年出發，作為日本一個競爭力極度頑強的國家，要脫穎而出除了要靠實力之餘運氣也同樣重要。基於主理人山岸稔明先生對品味的執着，導致品牌可以越戰越勇，並成功建立出知名度。長久以來Yellows Plus的作品都暗藏著英日的流行元素，如硬要將它分類的話，那會是一個集英國紳士與日式線條結構撮合而成的眼鏡品牌。

YELLOWS PLUS於2020的系列中就以“universal beauty” 為創作概念，作品充分表現出直線與邊緣間的現代感，款式亦適合男女生所使用。（圖片來源：Yellows Plus）

（圖片來源：網上圖片）

適合亞洲人口味的眼鏡設計

略懂日系眼鏡品牌的朋友，相信都會被它們那種極致的手工技藝所吸引住，特別在歷史背景的撐腰下，你會自然地產生出一種尊敬之心。反觀Yellows Plus是憑著信念來闖出自己的天空，在撇除歷史的包裝下，客人可以憑著自己的感覺來分辨出好與壞，尤其在現今社會中，做好本分才是致勝之道。過去10年日本眼鏡品牌一直努力做出漂亮成績，並於國際舞台上打響名堂，擺脫昔日由歐美品牌所壟斷的龐大市場。直至近年Yellows Plus、Masahiromaruyama、EYEVAN 7285以及ayame被業界稱之為日系眼鏡新世代，它們形象鮮明，同時吸納一眾喜歡眼鏡的年青族群。

（圖片來源：網上圖片）

Yellows Plus於2020的系列中就以「universal beauty」為創作概念，作品充分表現出直線與邊緣間的現代感，款式亦適合男女生所使用。（圖片來源：Hook-magazine.com）

（圖片來源：Hook-magazine.com）

不受時間局限 永恆的設計款式

就以大家喜歡的中金架為例，過去我們總是把焦點落在Oliver Peoples身上，事實上它們的經典型號MP-2卻把中金架熱潮推至頂峰。另一邊廂Yellows Plus的人氣款式YVES亦宣告面世，由於設定與配件都是專為亞洲人而設，因此單在亞洲地區就掀起了極大迴響，同時亦觸發起一輪Yellows Plus的搶購熱潮。就如許多電影情節一樣，年青時代的山岸先生並沒有想過進入眼鏡行業，直至後來發現家族的小企業仍依舊為各大眼鏡品牌進行代產工作，與其這樣倒不如利用自己的力量來創造真正適合亞洲人需要的眼鏡作品，從此Yellows Plus正式面世。

Yellows Plus主理人山岸稔明（圖片來源：Nagaimegane.blog100.fc2.com）

新型號REGGY以偏梨型為設定，適用於個人派的女生佩戴。（圖片來源：ponmeganeweb.com）