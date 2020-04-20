藍白間條為何成為時尚名人的標誌 更多次打入時裝舞台？

紳士們都著重品味，每季當然要跟貼潮流，而今季的春夏男裝有一個曾經流行於時尚界的風格好像回歸了，正是早前說過的水手服。藍白條紋恍如水手服的代名詞，而事實上也不曾離開過時尚舞台，今季的Loewe和Lanvin也不約而同地以海軍和海洋作題材。

其實水手服造型是十九世紀的產物，要融入今天的高訂時裝之上而不老土就要抽絲剝繭，例如把間條變成細節或變奏地呈現，還有其他水手服的特色如寬鬆的剪裁、領位等。在了解水手服的同時，就要知道這些設計細節是怎樣來的。

網上圖片

水手服的經典為法國海軍，源自於19世紀，自1858年法國規定於Brittany駐守的海軍必須穿着藍白相間的針織上衣，及後融入到各地的海事人員及漁民的生活，這種上衣的間條顏色必定是藍白，間條數也要是21條，有說是為了好意頭，紀念拿破崙的21場勝仗，除此之外，連間條之間的距離也有規定，必須為10毫米，這種獨一無二的設計後來就被命名為「Breton stripes」。

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此外，作為海軍制服，在美觀之前當然是為了功能性而設計，寬闊的領位是為了可以迅速穿上；手袖長度為七分袖，是方便船員工作，不用Roll袖，也避免了捲入機器中；而最大的疑問就是為何是間條以及藍白色？除了令人想起法國顏的兩種主色，也是為了在海上有著識別性，不幸有海員墜入海中也方便營救，所以條紋要橫跨上衣的前方、背部與手袖。

Coco Chanel（網上圖片）

間條這回事，男士穿上就有著海軍味道，但女性卻能融入日常，原因為何？原來正是因為Coco Chanel，早在1917年就把設計帶入時裝舞台。所以多年來不乏女性時尚Icon穿著，例如Audrey Hepburn、Marilyn Monroe、Madonna等。而男士方面當然充斥著其愛好者，如Andy Warhol、Kurt Cobain，甚至畢加索，在很多相片上都見到他身上的Breton stripes，成為了其標誌性造型。

名人身上的Breton stripes：

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