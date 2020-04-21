戶外服飾變成主流 　The North Face推出向 80年代致敬的爬山服飾

雖然應該留在家中抗疫，但眼見最近天朗氣清實在是行山的好時機。就算選擇不外出，也可趁著這個時候物色新的行山裝備。

圖片來源：The North Face

近年戶外服飾被視作時裝潮流，其中好像風褸、以高科技物料打造而成的服飾和運動鞋等更是非常受市場歡迎。說明了現今的男士追求更休閒同時具功能性的造型，舒適度大於一切。

圖片來源：The North Face

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The North Face剛推出一個名為「Retro Climb」的系列，以80年代的美國加州爬山文化為創作靈感。系列包括許多品牌簽名式的款式如Denali抓毛外套和爬山外套等，都用上鮮豔的80年代風味撞色配搭。還有T恤、長袖上衣和背心上的圖案都是啟發自另一套80年代講述一班爬山愛好者的電影《Masters of Stone》 。另外還加上以輕身和透氣度高的物料打造而成的 Trail Escape Edge爬山鞋推出全新色系，分別有黑／紅／黃和藍綠／粉紅可以來個襯到絕的80年代total look。

其實就算不穿來行山，這些服飾都絕對可以融入假日的造型裡，你看看Prada和Loewe今季的大熱款式便知。