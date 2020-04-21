【限聚令延長】四人宅在家娛樂　編輯推介五款圖版遊戲Board Game

政府今早宣佈，原本於本周四完結的限聚令延長14日至5月4日，禁止四人以上的公眾聚會。無聊宅在家不如玩Board Game（圖版遊戲），以下為大家推介適合四人同玩的五款。

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Monopoly

不用多說，要數最多人認識最多人玩過的board game，相信大富翁沒甚對手，所以玩法也就不詳細說，不過相比多數人童年時踩地才可起屋的純運氣錯誤玩法，其實遊戲更著重購地策略及商業談判技巧，而且要獲得全套同顏色的土地才可亦能隨時起屋。

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Catan

這套是筆者在大學住宿舍時期，幾乎每晚都玩的board game，簡單而言就是利用木磚禾羊石五種資源的不同組合修路起屋，從而爭取最快獲得10分。不過資源有限，要選擇甚麼資源，怎樣在競爭中互相幫助，就是遊戲的精粹所在，當然還有捉心理及交易談判的技巧。

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Gloomhaven

甫推出就登上權威性圖版遊戲排行榜BoardGameGeek的首位，獲公認為最佳board game。就像一套用棋子和卡牌玩的RPG遊戲般，玩家會在地圖中探索，展開一趟冒險旅程，透過不斷完成關卡，解鎖更多後續的主線或支線關卡。

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Pandemic

很貼合現時新冠肺炎全球大流行的情勢，玩家們要利用每個角色的優點通力合作，在疫症大爆發並將全球人類滅絕前，研發出解藥。或許有人批評玩法有點單調缺乏競爭性，但放眼現下全球面對的惡疫，不正正就是需要這樣嗎？

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(圖片來源：Headblown Studio)

千億探長

由四個香港90後青年創製，以60至70年代黑警貪污為背景，遊戲分為黑警及白警兩個陣營，玩家要透過多次出勤調查罪案，從而搜集足夠的證據或賄款去獲得勝利。最好玩之處在於黑警可以洗白，而白警亦可以中斷變黑，玩法極具人性。