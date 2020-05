居家抗疫片單　Quentin Tarantino大師眼中的最佳電影

肺炎之下,連電影都沒得看,但也是個機會在家回顧一下經典。相信不少朋友都不斷在尋找片單,甚至開始了電影系列馬拉松,星戰馬拉松、Harry Potter馬拉松⋯⋯電影大師Quentin Tarantino除了是導演,也做過錄影帶店員,更是數一數二的電影狂,他向來都不吝嗇地分享其心愛的電影,今回就來看看有沒有適合大家的。

Quentin Tarantino及演員Margot Robbie、Leonardo DiCaprio、Brad Pitt(圖片來源:Getty Images)

Quentin Tarantino去年執導的《從前,有個荷里活》早已成話題之作,然而,大師卻透露2019年最愛的電影竟是另一套!《從前》一出,已引起熱烈討論,其格局明顯是奪獎之選,但大師所推薦的卻是一套「娛樂片」——《Crawl》(噬逃險鱷) ,劇情講述一名美女因水災受困家中,卻引來一隻巨鱷⋯⋯這明顯是典型災難片,而大師喜歡的原因,是因為短短九十分鐘內驚悚氣氛節奏掌握得恰到好處,敘事緊湊有驚喜,最絲絲入扣的就是在狹小空間內發生的故事引起觀眾同樣地壓迫。說到精彩無倫的短故事,定必想到只有83分鐘的《回魂夜》,每分鐘都沒有浪費地帶領觀眾的心理節奏,這類型電影一看再看都不會悶。而《Crawl》的評價一點也不差,先是票房對得住小本投資,同樣的低成本製作又可以回看《Source code》,兩者都是在狹窄的空間中大玩特玩,有時創意是不局限於成本的。除了大師的好評,《Crawl》也在爛番茄上獲得82%之高分,實在值得一看。

《Crawl》電影劇照

此外,大師也涉獵不少外語片,例如其最愛片單中的《大逃殺》,他也曾言這是他最想拍出來的作品。還有韓國導演奉俊昊也是大師最愛的導演之一,其作品《駭人怪物》及《殺人回憶》都在片單之中,而後者更被他譽為「21世紀最佳電影」之一。

大師欣賞的電影相當多元化,其最愛的動畫是《Toy Story 3》,也是其2010年最愛電影;而英式幽默之作就有《Shaun of the Dead》,原來是其導演Edgar Wright操刀的「血腥冰淇淋三部曲」,大玩荷里活大片三大要素:喪屍、警匪、末日,其他兩套為《Hot Fuzz》及《The World’s End》,都是由Simon Pegg擔綱、值得一看之作,這位英國鬼才導演很懂得同鏡頭說故事,別被幽默所欺騙,每個細節都拍得相當認真。

其他大師所推崇的大片又有2015年的《Mad Max: Fury Road》,還有2007年的《There Will Be Blood》,都是不用詳述只管去看的名作。有趣的是,大師片單中2009年的《Enter the Void》,最欣賞的卻是片頭,被大師譽為史上最具創意的Opening Credit Scene。