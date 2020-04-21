居家抗疫片單　Quentin Tarantino大師眼中的最佳電影

肺炎之下，連電影都沒得看，但也是個機會在家回顧一下經典。相信不少朋友都不斷在尋找片單，甚至開始了電影系列馬拉松，星戰馬拉松、Harry Potter馬拉松⋯⋯電影大師Quentin Tarantino除了是導演，也做過錄影帶店員，更是數一數二的電影狂，他向來都不吝嗇地分享其心愛的電影，今回就來看看有沒有適合大家的。

Quentin Tarantino及演員Margot Robbie、Leonardo DiCaprio、Brad Pitt（圖片來源：Getty Images）

Quentin Tarantino去年執導的《從前，有個荷里活》早已成話題之作，然而，大師卻透露2019年最愛的電影竟是另一套！《從前》一出，已引起熱烈討論，其格局明顯是奪獎之選，但大師所推薦的卻是一套「娛樂片」——《Crawl》（噬逃險鱷） ，劇情講述一名美女因水災受困家中，卻引來一隻巨鱷⋯⋯這明顯是典型災難片，而大師喜歡的原因，是因為短短九十分鐘內驚悚氣氛節奏掌握得恰到好處，敘事緊湊有驚喜，最絲絲入扣的就是在狹小空間內發生的故事引起觀眾同樣地壓迫。說到精彩無倫的短故事，定必想到只有83分鐘的《回魂夜》，每分鐘都沒有浪費地帶領觀眾的心理節奏，這類型電影一看再看都不會悶。而《Crawl》的評價一點也不差，先是票房對得住小本投資，同樣的低成本製作又可以回看《Source code》，兩者都是在狹窄的空間中大玩特玩，有時創意是不局限於成本的。除了大師的好評，《Crawl》也在爛番茄上獲得82％之高分，實在值得一看。

《Crawl》電影劇照

此外，大師也涉獵不少外語片，例如其最愛片單中的《大逃殺》，他也曾言這是他最想拍出來的作品。還有韓國導演奉俊昊也是大師最愛的導演之一，其作品《駭人怪物》及《殺人回憶》都在片單之中，而後者更被他譽為「21世紀最佳電影」之一。

大師欣賞的電影相當多元化，其最愛的動畫是《Toy Story 3》，也是其2010年最愛電影；而英式幽默之作就有《Shaun of the Dead》，原來是其導演Edgar Wright操刀的「血腥冰淇淋三部曲」，大玩荷里活大片三大要素：喪屍、警匪、末日，其他兩套為《Hot Fuzz》及《The World’s End》，都是由Simon Pegg擔綱、值得一看之作，這位英國鬼才導演很懂得同鏡頭說故事，別被幽默所欺騙，每個細節都拍得相當認真。

其他大師所推崇的大片又有2015年的《Mad Max: Fury Road》，還有2007年的《There Will Be Blood》，都是不用詳述只管去看的名作。有趣的是，大師片單中2009年的《Enter the Void》，最欣賞的卻是片頭，被大師譽為史上最具創意的Opening Credit Scene。