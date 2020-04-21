WATCHES 鐘錶FASHION 時裝CARS 名車LIFESTYLE 生活時尚HIGHLIGHT 精選
返回01主頁 >
形而

【啤酒小百科】細分100種　飲過未必一定識飲

/ 撰文 大魔
/ 2020.04.21
夏天就快到，炎熱的天氣下沒有甚麼比來一杯冰凍的啤酒更適合了，但是啤酒的類型可細分至100種以上，常常看見有人到了酒吧，看見 IPA、Stout、Porter 等等的各類酒標，不知道它們背後的意思的話真是很難選擇。以下有關各種主要啤酒種類的小知識，讓你不用再選擇困難。

(圖片來源：Corona)

Lager還是Ale?

啤酒最重要的分別在於使用的酵母，以及發酵的溫度，並從而分為 Lager 及 Ale 兩大類。Lager 是較常見的一種，它們使用較低溫的發酵方式，很多著名的啤酒品牌如喜力、麒麟、生力以及「無妄之災」的代言人 Corona 都是 Lager 的一種。而不同地方釀造的 Lager 有時會有不同的名字，如源自捷克的 Pilsner。

雖然因為不同的水或原料，不同品牌的 Lager 味道會有差別，但是大致上 Lager 的味道都是清新、麥芽的味道較重，容易入口，因此 Lager 亦是很多喜愛啤酒的人的入門之選。

新世界威士忌有自己規則　不看名牌不看年份　用味蕾去主導

(圖片來源：Camden Town Brewry)

India Pale Ale來自印度？

另一個主流啤酒類型 Ale 使用溫度較高的發酵方法，而 Pale Ale 是其中的一大分支。它的顏色較 Lager 深一些，而在麥芽的味道以外，會有酵母及啤酒花的香味。

而 IPA 全名是 India Pale Ale，有趣的是它並不是在印度生產，而是源自由英國供應給駐紮印度的英軍的 Pale Ale。因為當時的物流主要依賴船運，為了更好地防止啤酒在運送期間變質，酒廠在釀製 Pale Ale 的基礎上加入更多的啤酒花，及加長發酵的時間令酒精含量更高，因此 IPA 的味道較苦，有時更會有香草、檸檬或橙的香味。

(圖片來源：Guiness)

黑啤點解咁黑?

Stout Beer 即是黑啤，它也是 Ale 的一種，是啤酒中顏色最深的種類。而它深邃的顏色是來自釀製時使用經過烘烤的黑麥芽。一般來說 Stout 的酒精含量較高，可達 7%，而它們的味道大部分都是口感順滑，甜味較重，同時帶有炭烤或咖啡的味道。

【Tequila龍舌蘭】酒吧買醉必點之選　家中收藏五款龍舌蘭好酒

(圖片來源：Hill Farmstead Brewry)

黑啤一定高酒精？

Porter Beer 與 Stout 的特點相當接近，顏色亦一樣偏深，但 Porter 的酒精含量較低，只有 5% 左右。味道方面，它們普遍帶有巧克力及焦糖的香味。

(圖片來源：Hoegaarden)

啤酒一定用大麥？

Wheat Beer 小麥啤酒是 Ale 的另一種變化，由於以小麥作為主要原料，它的顏色因而較淺，口感在 Ale 中亦屬於較輕盈的類別。

與小麥啤酒很接近，Witbier 是指白啤酒，香港很常見，來自比利時的 Hoegaarden 便是其中之一。通常 Witbier 都不會過濾，令它們帶有白色的朦朧外觀，並因而得到白啤酒的名字。味道方面，白啤酒釀造過程中很多時候會加入果皮或香料，因此令味道很清新，很具層次感。

(圖片來源：少爺啤酒廠)

機啤定手工啤？

Craft Beer 手工啤酒近年在香港越來越流行，嚴格來講它不是一個啤酒的種類，而是泛指小規模人手釀製的啤酒，因此它們當中同時有 Lager 和 Ale。而小規模生產的優點就是酒廠可以嘗試更多實驗性的味道，就像香港本地出產的麥子香茅啤酒，或是少爺推出的鹹檸啤。同時因每一批的產量較低，手工啤酒通常會較傳統啤酒新鮮。

喝就要喝有故事的威士忌　最貴紀錄、業內隱祕、選年份高還是舊酒

威士忌味道｜混入啤酒桶內　帶出果香蜂蜜味

「三月啤酒」本來不在三月飲用？Märzen的源起

威士忌愛好者定必熟悉的艾雷島品牌 Ardbeg推出啤酒

香港精釀啤酒「友」三款特色啤酒與Beer Pairing秘訣

【Drink Notes】麒麟Body FREE，向啤酒肚說不的「減肥啤酒」

啤酒