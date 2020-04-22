【穿衣哲學】幾招教你check T恤合身度 不同T恤顏色的配襯方法

就如牛仔褲，簡單的一件T恤是許多男士衣櫥裡擁有得可能是最多的基本服飾。因為方便實用而且百搭度極高的T恤，多買幾件傍身亦無妨。可是就是因為這個緣故，你可能一直以來都是隨意買，但沒有發覺其實T恤都需要合身，以下的購買前貼士你又知多少？

T恤怎樣才算合身？

市面上一般找倒的T恤款式，你會發現譬如你一直穿開S碼，但個別品牌因為版型不同而變成穿其它尺碼，所以你需要以下幾點來分辨出甚麼版型的T恤最適合你。

1. 膊頭位置

闊度應該剛剛到膊頭而不會過短或是長。

2. 袖長

袖長約至手臂到手肘間的一半位置，這樣的長度最合適，想將袖roll up時厚度與長度也能剛好。

3. 袖筒

應有不少於一寸的布料提供手臂活動自如的空間才算合適。

4. 胸寬

避免過緊的尺寸 (除非你有很好的身形)，留有一點空間在胸前才算真正合身，舒適度也相對地高。

5. 衫長

T恤下擺應到臀部上方，若你個子不高T恤又過長的話便會自暴其短。

圖片來源：Dmarge

不同顏色的T恤配搭

基本素色：黑、白、灰、深藍

無可否認黑色和白色T恤一定最無敵，經典長青的白色T恤用來襯牛仔褲也最timeless。灰色適合不同身形和膚色的人穿著，但如果你是位大汗的男士灰色T恤會非常明顯。深藍色沒有黑色那麼嚴肅，用來塑造休閒或是smart casual造型均可。

其它鮮豔顏色：橙、綠、卡其、粉色等

想要有趣一點的，建議你可以試試其他色調的T恤造型來增加新鮮感。例如今季大熱的粉紅、粉藍、粉綠等其實都非常適合亞洲人天然膚色；如果你曬有一身古銅膚色那麼鮮豔的橙、黃、螢光等顏色會更為突出；而天然的色調如卡其、米色等則較為百搭，能與大部份身形和風格的人士配襯。

+ 3

最後，市面上提供由低至高價格的T恤品牌，我認為T恤屬於消耗量高的單品，尤其是純白的T恤更是極容易變黃，所以建議可選便宜一點的可作替換。