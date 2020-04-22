【月相腕錶】五款最新高級腕錶推介　展現月亮的魅力

在古代，月亮盈虧的觀察與曆法、航海等技術關係非常密切，因此月相在鐘錶製作的早期已投入應用。當然，在 2020 年的現在，相比起後來的技術如萬年曆、GMT 等等，月相在高級腕錶中並不算是製作難度最高的結構，但是無可否認，加入月相功能的腕錶總會帶有一種特別的靈氣，而且好的月相設計亦能令腕錶的外型提升一個層次。

或者因為亞洲的傳統曆法都是以月亮的圓缺為依歸，月相錶在亞洲人眼中總有著特別的位置，以下幾款浪漫之作，又能否得你歡心？

(圖片來源：Baume & Mercier)

Baume & Mercier Clifton Baumatic Day-Date Moonphase（$92,000）

作為 Baume & Mercier 旗下Clifton Baumatic 系列的全新作品，它的外觀經過重新設計，藍寶石錶鏡、玫瑰金錶殼配以漸層灰色錶面，加上以星空為背景的月相顯示，感覺相當和諧。自製的 BAUMATIC BM14 1975 AC2 自動上鏈機芯加載了一個全新的摸組，能提供星期、日期及月相顯示，配合120小時的動力儲存及約 50 米防水功能，可說是面面俱圓。

(圖片來源：F.P Journe )

F.P Journe Automatique Lune Havana（鉑金$380,000／18K黃金$349,000）

作為春季推出的新款，Automatique Lune Havana 的咖啡色錶盤很配合早春的感覺，獨特的錶面顏色令藍寶石水晶月相顯示更加突出，配以銀製錶殼與象牙白的時標，令腕錶感覺和諧優雅。新設計的錶盤配備比前作更大的日期顯示，使用了單向自動上鏈的 F.P Journe 1300.3 型號機芯，用上偏心式單向旋轉擺陀，令上鏈效果更佳，其動力儲備則約為 160 小時。

(圖片來源：Parmigiani)

Parmigiani Tonda Sélène 系列（$295,000）

Parmigiani 的新出品 Tonda Sélène 系列，可說是製錶與裝飾工藝的完美平衡。這個系列在不同款式上都使用了玫瑰金錶殼，錶圈鑲有總計 1.8 卡的 IF 級鑽石。珍珠貝母錶面配以金質喱士，錶冠飾以白色歐泊石，設計風格與其搭載的月相功能完美結合。這系列的腕錶使用了品牌自家製的 PF318 自動上鏈機芯，防水功能 30 米，是女性高級腕錶愛好者的上上之選。

Zenith Elite Moonphase Romeo y Julieta （Romeo $60,700／Julieta $76,100）

來自 Zenith 與 古巴雪茄品牌 Habanos 的聯乘，重新設計的 Elite 系列就是這兩款 Romeo 與 Julieta 對錶。Romeo 與 Julieta的名字由來，原是因為Habanos 雪茄捲製師感動於莎士比亞的這部名作，這典故也成為了今次對錶的名字。兩款腕錶月相顯示的銀色月亮上刻有與 Habanos 雪茄盒同樣的羅密歐與茱麗葉標誌，更採用了新設計，選用兩個圓形開口以保持漸變錶盤的紋飾完整。腕錶使用 Elite 692 自動上鏈機芯，具備至少 48 小時的動力儲備，防水功能約 50 米。