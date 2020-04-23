【保養服飾術】潮濕天氣衣物難處理？　衣櫥滅蟲去霉方案

香港長期處於潮濕侷促的環境下，令衣物很容易便發霉或嚴重者惹來難搞的害蟲蠶食你深愛的衣物，不想衣物報銷的話就要熟讀以下清潔除蟲的方法。

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其中最難搞的是衣蛾（Clothes Moth），是小型飛蛾的一種，也是常見的家居害蟲之一。最喜愛的生長環境是26℃至30℃、相對濕度達70%或以上、陰暗、無風的地方，這不正正是我們的衣櫥嗎？衣蛾通常會在羊毛及布料纖維上寄生，雖然對人體無害可是它們對衣物殺傷力極大，當毛線被衣蛾咬過後都會斷開，令衣服產生一個個無法挽回的破洞。

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除衣蛾的方法

徹底清潔衣櫥包括所有層架和櫃桶，盡量找到並清除衣蛾的巢穴。坊間有許多除衣蛾／除蟲的產品，但都是治標不治本，要有效的去除可以嘗試用強烈的煙霧彈。

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定期清洗衣服

衣蛾特別喜歡寄生在污糟、帶有汗味的天然衣物例如羊毛針織，因此要定期徹底清潔紡織品和帶西裝去乾洗，清潔過後最好能在太陽底下晾曬至完全乾透。最後可用膠袋真空密封不穿的衣服避免衣蛾有機可乘。

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抽濕機去濕

要對付家中潮濕害蟲，自然要針對潮濕問題對症下藥，抽濕機自然不可缺少！在潮濕的季節，抽濕機要長開，確保家中空氣裡多餘的濕氣能夠被有效排走。

至於如何除去不幸地發霉的衣服，就要根據個別衣物製造面料而定。

化學纖維

可用刷沾濃肥皂水刷洗幾下，再用清水沖洗一下，霉斑便可消除。

皮革衣物

皮褸長霉斑相信最常見，可沾些肥皂水反覆擦拭，去污後立即過水，天然晾乾後再塗上保養劑。

絲綢衣物

將衣服在水中浸泡後刷洗。

圖片來源：Black Lapel

趁著現在過多的時間來為衣櫥大掃除，除了可以有效延長衣物的壽命外，穿上身也會覺得更舒服自在吧。