【錶與電影】為出爐電影大片畫龍點睛的高級腕錶

一套成功的電影除了好的劇本、導演，以及演員以外，場景和道具都必須一絲不苟才能讓觀眾完全沉浸在故事之中，而演員所佩戴的物件，例如腕錶，往往是塑造角色外型的 crown jewel，就像歷代 James Bond 電影中，無論主演的是 Sean Connery 還是 Daniel Craig，他們所戴腕錶都和角色密不可分。而今年及去年備受影迷喜愛的電影中亦有不少高級腕錶或經典腕錶的身影，不知道你在觀看時有沒有留意到？

（圖片來源：《Once upon a time in Hollywood》電影劇照）

要數 2019 年最成功的電影，《Once upon a time in Hollywood》（《從前，有個荷里活》）定榜上有名。由於這個故事是設在近代 1969 年的荷李活，而且很多角色都是真實存在的人物，因此角色的外型設定上必須一絲不苟才能令觀眾相信。

（圖片來源：Chopard）

主角之一的 Rick Dalton，作為一個事業低迷，但依然充滿明星氣質的西部電影演員，一隻玫瑰金錶殼配以鱷魚皮錶帶，使用手動上鏈機械式機芯，高級但低調的 Chopard Classic 自然相當適合這個角色。

（圖片來源：《Once upon a time in Hollywood》電影劇照）

相對地，另一位主角，作為特技人的 Cliff Booth，角色設定上比較粗獷。因此他所戴的是另一款經典，Citizen 的 8110 Bullhead，電影裡配以特製皮錶帶的的應是 70 年代生產的舊版。Citizen 近年推出的新版本延續了實用度爆錶的傳統，計時、日期，飛返等功能都有配上。

（圖片來源：watch-id）

《The Irishman》- Vintage Mathey-Tissot

（圖片來源：《The Irishman》電影劇照）

導演 Martin Scorsese 的最佳作品之一，片長達 3 小時以上的《The Irishman》，Robert de Niro 飾演的黑幫打手 Frank Sheeran 在故事中獲贈一隻長方形、錶圈鑲有寶石的金色古董 Mathey-Tissot。腕錶的精緻外型與角色的剛強感相對，因而令它的存在感非常高。而近年 Mathey-Tissot 主要出產中價的石英和機械手錶。

《Knives Out》- Vintage Omega Seamaster DeVille

（圖片來源：《Knives Out》電影劇照）

就算不演 James Bond，Daniel Craig 果然還是最適合佩戴 Omega 的出品。在上年的《Knives Out》(《神探白朗：福比利大宅謀殺案》)裡，他戴上了一隻 Vintage Omega Seamaster DeVille。雖然很多高級腕錶愛好者仍然在網上討論該腕錶的準確型號及出產年代，但毫無疑問 Seamaster DeVille 傳統、簡約的外型十分適合 Detective Blanc 的 old school 紳士氣質。

《Le Mans' 66》- Heuer Carrera 7753 SN

（圖片來源：《Le Mans ‘66》電影劇照）

（圖片來源：TAG Heuer）

作為 2019 年另一套最重要的電影，而且是由真人真事件改編，為追求道具的真實性，TAG Heuer 為電影提供了 60 年代的古董錶，而 Matt Damon 飾演的 Carroll Shelby 佩戴的正是 Carrera 系列的 7753 SN 型號。而 TAG Heuer 早前在他們的 Heuer Heritage 系列曾經推出過這款腕錶的復刻版，銀色的精鋼錶殼配以灰色的錶面及黑色皮錶帶，使用舊版的品牌標誌，防水功能達 100 米。

《John Wick: Chapter 3 - Parabellum》 - Carl F. Bucherer Manero AutoDate

（圖片來源：《John Wick》電影劇照）

（圖片來源：Carl F. Bucherer）

Carl F. Bucherer 的腕錶在近年的型格動作電影中曝光率頗高，繼 2017 年的 《Atomic blonde》後，男裝的 38mm Manero AutoDate 亦出現在 Mr. Wick 的手腕上。殺神的腕錶是以銀色精鋼錶殼、藍寶石鏡面配以黑色鱷魚皮錶帶，使用 CFB 1965 自動上鏈機芯，防水功能 30 米，簡單實用而且低調有型。