Andy Warhol和Kurt Cobain的標誌性太陽眼鏡　戴上的是一種態度

來到盛夏，如果說要添置一件別具個性的單品，定必是太陽眼鏡，眼睛其實是很脆弱的，在艷陽之下需要好好保護。太陽眼鏡林林總總，一時也難以選擇，但有一種風格是永不過時的，就是文藝優雅，如果有時尚Icon加持過更加吸引，不如回看27 Club的代表Kurt Cobain以及藝術大師Andy Warhol長年戴著的那款。

Kurt Cobain（網上圖片）

美國傳奇搖滾樂團Nirvana除了在音樂上有著重要影響力，流行文化及衣著也影響不少後人甚至時尚界，而主音Kurt Cobain功不可沒。 他的衣著風格別樹一格，也有著自己的個性，反而啟發了不少人甚至得以仿效。尤其是他的太陽眼鏡相當獨特，到底是甚麼來頭？

原來是出自Christian Roth這個品牌，是由同名德國設計師Christian Roth與法國設計師Eric Domege共同創立的眼鏡品牌，而Kurt Cobain所戴的就是經典型號——ARCHIVE 1993，標誌性的白色橢圓鏡框非常易認，更成為其標誌性Icon，在後世的不少照片中都見到這副作品，有時他也會戴上其他的顏色版本。

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有人喜歡Kurt Cobain的放蕩不羈，但說到永垂不朽的傳奇，而且又不失文藝風味，同樣地別樹一格、極具個性，就要算Andy Warhol的透明框眼鏡。可能是因為他的淺白膚色加上標誌性白髮，他愛選一些淺啡或透明膠鏡框，後來透明鏡框在日本掀起過熱潮，但要說到原汁原味地忠於原著的，早年又有眼鏡品牌Super與Andy Warhol Foundation For The Visual Arts合作推出「The Iconic Limited Edition」系列，正是以Andy Warhol常戴的透明框眼鏡作為靈感推出平光鏡及太陽眼鏡款式，突顯個性之餘又不失工藝感，在透明醋酸鏡框之內有著金屬支幹，低調而顯出品味，特別的構造更是輕量級，沒有戴慣眼鏡的朋友戴上一天都不會感到疲累。

選擇眼鏡除了要配合面型及造型，其實個性也相當重要，否則Carry不起大師的Icon之餘更顯浮誇，但以太陽眼鏡作點綴就是另一回事，除了護眼，戴上的也是一種態度。