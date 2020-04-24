大玩顏色鬆身輪廓 Hugo Boss發佈清新活潑早秋系列maria

一直以來沒有太過留意Hugo Boss這個品牌，全因他不是以著名設計師掛帥的時裝品牌，這麼多年來都在默默生產大量由正式到休閒風格的男士服飾。可能許多人認識這品牌都是買上班西裝的緣故，但其實近年他慢慢嘗試轉變其風格變得更年輕大眾化。

圖片來源：Hugo Boss

第一步是先從紐約時裝周換成更多曝光率的米蘭時裝周，繼而再大膽地以一身head-to-toe的同色系穿搭法演繹新的設計方向。品牌的設計元素一向以簡潔剪裁、線條硬朗見稱，但新推出的早秋系列則難得地看到一些新景象。寬鬆的輪廓造型加上貼近潮流的配飾例如迷你斜孭袋等都值得一讚，但最吸引眼球的是顏色的選擇—薄荷綠、玫瑰粉和螢光色都給予無限新鮮感，亦緊貼著粉色潮流的趨勢。

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西裝是品牌的皇牌，今個系列亦不例外，西裝為配合夏季過渡到秋季的尷尬溫度，用上紙感綿並在剪裁上除去襯裡，營造無結構的輕盈休閒風格，亦更適合香港這種天氣穿著。另外還有多款適合假日的戶外風褸和非常時尚的古巴領短袖恤衫，均用上品牌少見的動物紋理與迷彩圖案結合而成的印花，整體感覺充滿活力且年青了不少。

Hugo Boss這品牌擁有悠久的歷史，相信儲落一班西裝的顧客，但畢竟市場會隨著時間變遷，品牌亦需要進行一定的改革來確保不會被淘汰，而從近幾季的品牌系列看來已經算是走上一大步了，期望未來能帶來更多的驚喜。

粉藍色休閒鞋 $3,700 (圖片來源：Hugo Boss)