夏日消暑要喝啤酒　酸味更是開胃　卻要懂得分

夏日的氣息已經悄悄地來到了，最適合就是喝啤酒，連平日滴酒不沾的朋友也會點一兩杯。不過原來Beer Judge Certification Program（BJCP）的分類當中有過上百種啤酒風格，啤酒很可能是最多元化的酒類，那麼除了常見的如IPA、黑啤、Lager之外，近年還時興甚麼啤酒？

酸酸甜甜的啤酒也是女生們最愛的（圖片來源：Unsplash@nguyenducson_artist）

在悶熱的炎夏當然要開胃，酸酸甜甜的都好，而酸度是葡萄酒一個重要的口感元素，啤酒也是嗎？帶酸味的啤酒就統稱為酸啤，一般不是這種風格的啤酒帶酸很容易令人以為是變壞。啤酒有兩大宗：Ale及Lager，都是兩種酵母的種類，它們都是被純化了的酵母，原來在十九世紀發現巴氏殺菌法之前，啤酒是由微生物或細菌來發酵的，稍有處理不佳啤酒就難以飲用。至於今天的酸啤都是用產生酸味的微生物或細菌來發酵，又或是釀造時加入水果，換言之並沒有一定的規定去釀造酸啤。

（圖片來源：Unsplash@s3th）

著名的酸啤如Lambic，喜歡比利時啤酒的朋友定必知道，其釀法是在冬天釀好放一年作自然發酵，讓酵母菌自然走入酒中，也有很多變奏的做法，在木桶中自然發酵若干年。另外比利時也有一種Flanders是加入了不同的水果，達到甜酸平衡，由於有水果更可能會有丹寧感，別具風格。美國方面也有一種American Wild Ale、以Ale及Brett酵母混釀，特色是沒有釀造規範，所以有著不同引人入勝的風格令人期待。

Peche lambic (圖片來源：Apartment Therapy)

縱使酸啤絕對是近年的趨勢，但可能亦有朋友未能接受，而要選同樣有著花果香及微微酸度的，也可選擇水果啤酒（Fruit Beer），很多人會將之與Cider混淆，Cider大多是蘋果或梨釀製，卻非麥芽，但也被列入到BJCP的分類中。至於水果啤酒稱得上為啤酒，的確是以麥芽釀製的，在發酵過程中加入不同的水果繼續發酵，時間處理很重要，因為果味很容易流失或變酸。但如果於發酵後才加入果汁，就不能稱為Fruit Beer，只是水果風味的啤酒。口感特點是果味之下還有層層麥芽香，而想直接要果香，就要選Cider。