2020年「100全球最佳中餐廳」指南　免費收藏　旅行備用

各國美食林林總總，各有千秋，唯獨是中菜我們最感親切，其烹調技術也是變化萬千。最近由華裔的新加坡人莊布忠所撰的《100全球最佳中餐廳》指南年刊推出，作者為美食愛好者，更將指南分享供免費收藏，不妨看看當中有沒有我們品嚐過而又同樣喜愛的餐廳。

《100全球最佳中餐廳》

《100全球最佳中餐廳》所列的餐廳都非廣告，而是作者親身到訪、用餐、付費，而且餐廳來自全球各地，我們身處的香港作為美食天堂也吸納不少正宗中菜紮根於此，被列入年度中餐城市，也可同時看看其他地方有沒有心水之選。除了「10佳中餐廳」、「20佳中餐廳」、「30佳中餐廳」和2020年「 100 全球最佳中餐廳」，也列有「年代最佳菜餚」、「年度中餐大廚」、「年度中餐大使」。

說到這裡大家應該想知道指南中最高殊榮「年度中餐廳」屬誰？正是來自佛山的豬肉婆私房菜，原來向來都是中港台名人愛到之處。至於香港也有不少餐廳入選，包括富臨飯店1977、福臨門 、國福樓等。除了入選餐廳，指南中紀錄著不少關於美食的知識，例如小籠包不是來自上海，而是來自開封；而最好的叉燒可能是來自馬來西亞⋯⋯作者莊布忠原本也有葡萄酒作家、《葡萄酒評論》的創辦人，在指南中也有不少關於葡萄酒及配酒的知識。指南已有實體書出版，即日起也可免費下載英、中文版的電子指南。