【Highball】宅在家TGIF最佳雞尾酒　四款不同增次的沖法教學

酒吧繼續關閉，想要享受Happy Friday小酌一杯，唯有回家自己動手。而在眾多雞尾酒之中，Highball是最易上手的款式之一，而且所需用具亦不多，故此尤其受一眾新手「Hometender」歡迎。不過Highball喝得多，總會想要來點新意，以下將為大家介紹四款Highball的不同變奏。

有說是所有烈酒加梳打水都是Highball（圖片來源：網上圖片）

經典Highball

Highball最早出現在英國，本來是以Brandy為基酒，也相傳起源在高爾夫球場，人們為了不在飲用烈酒時容易醉，而加入梳打水的一種飲法，其名字有說是意外調出這杯酒時因為非常好喝而打出「Highball」，故此得名。也有說法指出，所有烈酒加梳打水都是Highball。但Highball之所以成名，卻是源於日本的三得利，於上世紀50年代，因為戰後貧乏而推出令大眾也能享用得到的Cocktail，而且是用沒有年份的角瓶威士忌（Kakubin）去做Highball，近年，三得利推出的知多穀物威士忌，都比較甜，也是適合用作調配Highball的，當然，同是三得利出品的響也合適。

做法：

1. 先下冰至七分滿，冰塊最好體積比較大而不易溶掉；

2. 倒入任何威士忌攪勻；

3. 加入梳打水；

4. 加入薄荷葉做裝飾。

*威士忌和梳打水比例一比四，或因應口味而增減。

甜度較重的波本威士忌常用作調製Highball，但以蘇格曲蘭威士忌，甚至single-malt也並非不可以的。(圖片來源：Jim Beam)

接下來也看看不同的Highball變奏，可以在家試試調配：

最易入口Highball：Seven & Seven

讓我們先由淺入深，最簡單就是以汽水代替梳打水，甜甜的易入口。Seven & 顧名思義是以Seagram's Seven Crown加上七喜沖調，不過以其他威士忌代替當然也可以。

材料：

- 40ml 威士忌

- 160ml 七喜汽水

- 適量的冰

- 檸檬片（裝飾用）

做法：

1. 把所有材料放進Highball杯輕輕攪勻；

2. 最後加上檸檬片作點綴。

(圖片來源：7-UP)

最經典變奏Highball：Presbyterian

不喜歡只加汽水太甜的，可以試試Presbyterian。

材料：

- 40ml 威士忌（如日）

- 60ml 梳打水

- 60ml 薑汁汽水

- 適量的冰

- 檸檬片（裝飾用）

做法：

1. 把所有材料放進Highball杯輕輕攪勻；

2. 最後加上檸檬片作點綴。

(圖片來源：Keep it simple)

最果味濃Highball：Longan Highball

進階一點的話，可以試試先將威士忌以水果乾浸泡，帶來一些清新口味。

材料：

- 45ml 龍眼乾浸泡過的威士忌

- 10ml Fino雪莉酒

- 適量的冰及梳打水

- 龍眼乾（裝飾用，可使用先前浸泡過威士忌的龍眼乾）

示範做法（Kit Ho @ Draft Land）：

1. 將70g 龍眼乾放入200ml 威士忌混合浸泡24小時，然後把龍眼乾濾出；

2. 將雪莉酒、浸泡好的威士忌、冰塊及梳打水逐一倒進Highball杯中，然後輕輕攪勻；

3. 最後將加上龍眼乾串掛在杯口作點綴。

(圖片來源：Johnnie Walker)

最地道風味Highball：Ginger Tabby

威士忌綠茶是不少人的那些年回憶，以桂花浸泡威士忌，再加入冷泡烏龍茶，能懷緬過去之餘又為尾雞酒提升一個格調。

材料：

- 30ml桂花浸泡過的威士忌

- 30ml冷泡烏龍茶

- 適量冰及薑汁汽水

- 1/2 個鹹柑橘

示範做法（Jo Lo @ Room 309）：

1. 將1g 烏龍茶葉放入300ml 室溫食用水中，放入雪櫃24小時，然後把茶葉濾出；

2. 將2g 桂花放入200ml 威士混忌合浸泡24小時，然後把桂花濾出；

3. 將鹹柑橘、冷泡烏龍茶、浸泡好的威士忌及冰塊逐一倒進Highball杯中，然後輕輕攪勻。