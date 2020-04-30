【宅在家娛樂】給男人煲的劇　編輯推介三套史實改編古代戰爭劇

雖說近日肺炎疫情似乎在香港已近尾聲，但在這四天五一黃金周長假的高風險日子，還是再忍耐一下宅在家比較好。長假宅在家就是煲劇的好時機，筆者近日尤其愛看根據史實改編的古代戰爭劇，千軍萬馬以刀劍槍盾埋身肉搏，在視覺上遠比飛機大炮一鎗致命刺激得多，而且故事作為歷史事實為據，細心觀賞之下總能有點反思，以下為大家推介其中三套。

《浴血戰士》（Spartacus）- 四季39集

(圖片來源：Netflix)

根據古羅馬時期著名的斯巴達克斯起義事件改編，是古羅馬時期一次規模極大的奴隸戰爭，約發生於公元前70年。故事講述色雷斯人斯巴達克斯因為羅馬軍官蓋烏斯的關係被貶為奴隸角鬥士。雖然在競技場上贏得了極大榮譽，但一連串的事件令他對羅馬共和國種下極深的仇恨，更誓死推翻羅馬以復仇及奪回自由，他帶領一眾角鬥士起義並解放受羅馬欺壓的奴隸，集成一股強大的力量，甚至撼動羅馬的根基。

+ 2

既然是以角鬥士為主軸，劇中固然不乏令人看得血脈沸騰的打鬥情節，而且更是由第一幕打到尾，完全滿足看古代戰爭片應有的視覺刺激。然而在暴力血腥背後，劇中更著重於帶出歷史反思，血肉橫飛的畫面刻劃出角鬥士如何在競技場上以命相搏，亦揭露羅馬人殘暴成性、視外族奴隸人命如草芥的惡行；在訓練場裡，角鬥士受嚴密監管，每日生活就是訓練戰鬥技巧和等待在踏上競技場決鬥，生而為羅馬人提供血腥娛樂，更被洗腦在場上互相殘殺是爭奪榮耀，而且即使與情投意合之人相愛，也是大逆不道之事，毫無自由可言，與羅馬人終日縱情聲色慾有著強烈對比；斯巴達克斯帶領奴隸起義爭取自由，卻要面對有奴隸甘心認命受羅馬人欺壓，更說認為義軍在禍害自己，不但拒絕提供支持，更反幫助羅馬人進行鎮壓。很諷刺嗎？更諷刺的是，這樣的劇情在現今真實世界中也正在上演。

《特洛伊木馬：傾城》（Troy：Fall Of A City）- 一季八集

(圖片來源：Netflix)

根劇古希臘時期的特洛伊戰爭改編，是古希臘時期最著名的一場戰爭，約發生於公元前1250年，當然戰爭所發生的時代之久遠，故事中有幾多屬於真實難以考究，但特洛伊戰爭的存在是肯定的。故事講述特洛伊王子帕里斯在造訪斯巴達時與皇后海倫邂逅並互生情愫，後來趁著斯巴達國王墨涅拉俄斯遠赴克里特島時，與海倫私奔回特洛伊，觸發起希臘聯合遠征軍討伐特洛伊。

在打鬥畫面上，與上文所提及的《浴血戰士》自然大大比不上，不過想要看看千軍萬馬的戰爭場面，以及人性背後的貪婪陰暗，卻是非常好的選擇。一場表面上看是為爭女而引發的戰爭，實際上只是掩飾了希臘對於特洛伊的重要地理位置和貿易權益而作出不義侵略的藉口，可憐劇中女主角海倫為了爭取自由的愛情與婚姻，而被蒙上紅顏禍水、禍國殃民的污名，成為了特洛伊滅亡，以及眾多生靈塗炭的代罪羔羊。

《維京傳奇》（Vikings）- 六季89集（現更新至第79集）

(圖片來源：Netflix)

根據維京時期維京人侵略英格蘭及法蘭西地區的事件改編，約發生於九世紀。故事講述野心勃勃的農民拉格勒率眾向未知的西方航行，終於成功越過北海抵達英格蘭進行搶掠，開展了維京人入侵西歐的故事，更爬上斯堪的納維亞國王的寶座。後來在一次西征中，拉格勒被諾桑比亞國王艾利俘虜並處死，便由他的四個兒子比約恩、伊瓦爾、哈夫丹和西格德繼續征討。

+ 2

不像上文提及的兩場戰爭，劇中將維京人純粹為掠奪財富而戰的因由直白道出，圓滿地描繪出他們的野蠻兇殘。而在暴力血腥的畫面背後，《維京傳奇》帶來更多關於宗教的反思，從好處方面想，他在面對困境時為人們帶來堅定的信念，但在另一方面，過度的宗教狂熱，對於實際情況又能幫上幾多呢？此外，具野心的伊瓦爾試圖從比約恩身上奪過皇座，但另一邊廂，埃塞爾弗萊德國王卻又因為猜忌部屬而走向敗亡，到底當中如何平衡，是極考功夫的一門學問。