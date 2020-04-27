【養車教學】閒置汽車五個保養貼士　以保持「老婆」性能

無論是因為最近的限聚令，還是繁重的工作，抑或是計畫離港旅行，作為車主的你總有機會需要收起你的座駕一段時間。然而，買車容易養車難，汽車不運轉一段長時間可能會導致性能下降，重新啟動時可能出現各種各樣的小問題。因此在長期放置汽車前的準備尤其重要，以下五個長期不駕駛的汽車的保養貼士記得留意呀。

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徹底清潔

首先當然是需要洗車及打蠟。車上的水跡或污垢長時間殘留可能會對油漆造成損害，另外由於車廂在長時間閒置下是空氣不流通的密閉空間，徹底的清潔可有效防止泥土或污垢引致的臭味。

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輪胎及煞車的保養

停泊地點最好是在溫度適中的室內，防止日曬雨淋及外物的撞擊，但若然是在室外的話，最好為汽車蓋上雨衣，提供一定程度的保護。另外停泊路面最好是平地，而且不要拉緊手掣，因為手掣長期緊壓的話可能會損壞煞車系統。如果你害怕汽車會移動你只需在各輪胎的前後放置輪擋，或者磚塊就可以了。

輪胎方面，需留意由於壓力長期聚於一點而導致車胎變形，和胎壓會因為壓力不均而下降，因此你需定期檢查，或在閒置汽車前把胎壓提升至 3 bar 左右(約 40 - 45 PSI)以防止變形，另一個比較好的方法是用車軸架把汽車抬起。

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電池保養

汽車的電池就算不使用，電量還是會慢慢流失的，因此在長期不駕駛汽車前最好把車開一下，確保電池滿電，而停泊時需檢查一下會使用電池的東西如車尾箱燈、手套箱燈，及手機充電器等都已經關閉或不插電，這樣可以盡量降低電量的損耗。當然最理想的是每隔一段時間檢查一下。

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如果你將有一段時間不使用汽車，那麼車內的冷卻劑與機油等有可能會老化或凝結，而老化的機油會對汽車的零件造成傷害。因此你應該在收起汽車前更換機油，及確保冷卻劑有足夠的量。

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燃油及油箱

油箱的保養亦是需要注意的地方。由於燃油會因氧化而逐漸變質，數個月不駕駛的話，你可使用燃油穩定劑來令燃料的壽命加長至約 12 個月，而保持油箱加滿則可以減少燃油與空氣的接觸，亦能減慢油箱內沈積物的產生。