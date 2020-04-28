【JLC-Watches & Wonders 2020】積家Master Control主攻入門腕錶

受新冠肺炎疫情影響，錶展全盡取消之下，今年積家（Jaeger-LeCoultre）並未有一如以往地發佈大複雜功能錶，而是改為將Master Control大師系列的四枚入門級錶款進行升級工程，在保留經典設計元素的同時，融入21世紀設計風格，並對機芯作出改良。

Master Control大師系列誕生於1992年，是積家首批獲得「1000小時測試」認證的腕錶系列，並因此而得名。「1000小時測試」是品牌自家創制的內部認證測試計劃，雖然是內部認證指標，但實際上卻比不少其他品牌標榜的獨立檢測機構COSC瑞士天文台認證更加嚴格，除了測試時間多出接近兩倍達1,000小時，並測試整枚裝殼的腕錶而非只是機芯，以及在精確度、抗溫波動的要求上更高之外，還會檢測功能及藝術、擺輪碰撞、模擬20,000次微小撞擊抗震等方面，可說是製錶業界最頂尖的嚴謹檢測方案。

銀色錶盤撞銀色時標、銀色時分指針，極具時尚貴氣。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

是次新推出的四款Master Control腕錶，分別為Date、Calender、Chronograph Calendar及Geographic，均採用40mm精鋼及加入了鈀元素的Le Grand Rose gold玫瑰金錶殼，配合拋光打磨的向外傾斜錶圈及弧形錶耳設計，而銀白色太陽放射狀飾紋錶盤則搭配相同顏色的阿拉伯數字及纖長三角形鑲貼時標、太子妃式指針及藍色秒針，以簡約現代風格重新演繹品牌的經典設計元素。而錶背方面，則綴以浮雕裝飾，並採用藍寶石水晶底蓋，以鑑賞精細的機芯飾紋打磨。

雖說是入門錶，但積家無論在機芯的飾紋打磨，抑或實際功能上都落足功夫。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

積家就Master Control大師系列的升級又豈會只流於表面，在腕錶的內涵上，品牌的工程師以提升可靠度、提高動力儲存和長久運行性能為目標，透過將現今科技融合於傳統製錶工藝上，對幾款機械機芯進行徹底改造和重新設計，包括透過重新設計發條盒去加強主發條的強韌和長度，又以矽質擒縱裝置減少摩擦並減低耗能，從而將動力儲存提升至70小時。

(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

Master Control Date（售價：精鋼版$50,000）

搭載經改良的899型自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒及日期顯示功能，動力儲存達70小時。

(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

Master Control Calendar（售價：精鋼版$84,000）

搭載經改良的866型自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒、星期、日期、月份及月相顯示功能，動力儲存達70小時。星期及月份顯示整齊地設於品牌標誌下方，而月相小秒針盤則位於6點位置；筆者尤其喜愛日期顯示設計，除了日期指針末端設有紅色的「JL」品牌標誌，在每個月由15日過渡至16日時，指針更會作90度的跳躍，以免遮擋月相顯示。

(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

Master Control Chronograph Calendar（售價：精鋼版$111,000）

搭載全新的759型自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒、星期、日期、月份、月相顯示及計時功能，是品牌首次在一枚腕錶上同時配備計時功能與三重日曆和月相顯示，動力儲存達70小時。中央時分秒針顯示，60秒及30分鐘計時分置於9時及3時位置，而三重日曆則分別設於品牌標誌下方（星期、月份）及月相盤內（日期），雖然同時顯示多個資訊，讀取方式卻非常簡單方便，而且設計非常平衡和諧。

(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

Master Control Geographic（售價：精鋼版$93,000）

搭載經改良的939型自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒、日期、24小時制晝夜、第二時區、24個時區及動力儲存顯示顯示，動力儲存達70小時。錶盤佈局沿用了1990年初推出時的設計，中央時分秒針顯示，日期、第二時區和24小時制晝夜及動力儲存顯示分別設於3點、6點及9點位置，而所在時區則透過6點時標下方以主要城市的名字表達，並讓佩戴者利用10點位置的錶冠調較。