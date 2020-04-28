蘇富比最大網上烈酒拍賣　黑命之水、羽生啤牌、Macallan 42年⋯⋯

威士忌除了是熱潮，也是值得收藏的投資品，近年的威士忌拍賣也是愛好者們會留意的。而即日起至5月5日，就在蘇富比展開一場本地歷來最大的網上烈酒拍賣，而對於威士忌，當中不乏大家常見的名字，例如The Macallan、輕井澤及羽生的啤牌等，而當中最令人驚訝的是那一瓶？

The Macallan Duncan Taylor The Rarest Collection 42 Year Old 41.6 ABV 1969 (1 BT70) 估價：$170,000 - 220,000（圖片來源：Sotheby’s）

是次蘇富比的「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒」為愛酒的朋友帶來超過130件拍賣品，除了中國國酒貴州茅台，當中的威士忌足以令人眼前一亮。首當其衝的當然是拍賣界的常客、蘇格蘭威士忌巨頭The Macallan。是次指賣的「The Macallan Duncan Taylor The Rarest Collection 42年1969」連酒杯套裝珍稀非常，除了42年美酒，其配上的Glencairn雕刻水晶杯及有純度標記的銀酒塞也吸引眼球，而酒盒的原材料竟是出自原酒的#6860號桶，實在匠心獨運，估價170,000至220,000港元。

是次拍賣估價能夠力壓The Macallan的有兩瓶作品，包括近年勢頭一時無兩的日威。就在今年3月，一瓶輕井澤52年威士忌在倫敦蘇富比，以363,000英鎊成交，成為最昂貴的日本威士忌，而是次的「輕井澤黑命之水50 年1968」估價280,000至400,000港元，有望再創紀錄，而且也是極盡珍稀之作，桶號6223的50年「黑命之水」在2018年只限量推出248瓶，其實光是已關廠的「輕井澤」之名，已經足以令人心動了。

古老的威士忌絕對吸引，例如這款「Mortlach 75 年 Gordon & Macphail Generations」估價130,000至180,000港元，更是出自創自1895年、著名獨立裝瓶廠Gordon & MacPhail之手。Gordon & MacPhail、Mortlach、75 年這三個元素，已經引起令人想收藏的衝動。

大多能上拍賣場的威士忌動軋陳年數十年，而是次有著估價24,000至32,000港元的一瓶「Coleburn Samaroli Flowers 12年」足以令人眼前一亮，皆因Coleburn蒸餾廠早已結業，世上只有極少量威士忌流傳。而Silvano Samaroli這家獨立裝瓶商向來赫赫有名，Silvano Samaroli已辭世，但熟悉威士忌的朋友定必聽過其大名，他自70年代創立的獨立裝瓶商推出過無數列入威士忌史書的IB名作，而且他早在1992年推出全球第一瓶「No Age」威士忌，一反年份迷思，其實深藏著50年代到80年代的原酒，證明調酒師的功力比單純一個數字來得重要。

Coleburn Samaroli Flowers 12 Year Old 46.0 abv 1969 (圖左) 估價：$24,000 - 32,000（圖片來源：Sotheby’s）

還有羽生伊知郎撲克牌系列也是令人趨之若騖的，是次拍賣的「梅花A」（桶號9523）估價110,000至160,000港元。撲克牌系列全球只有三套齊全，香港也有一套在中環著名的Whisky Bar，而羽生蒸餾所在2000年關閉，其創辦人的孫兒肥土伊知郎後來購回400庫存桶酒，並將其中幾桶裝瓶，以撲克牌包裝，陸續推出總共58款酒，成就空前成功。「梅花A」以Puncheon水楢桶陳年，有著引人入勝的特殊芳香，值得收藏。